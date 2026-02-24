Esquema que levava drogas de Manaus ao interior vira alvo da Polícia Federal

Sete pessoas foram presas suspeitas de integrar um esquema que abastecia e redistribuía drogas em Manaus e em municípios do interior do Amazonas. A Operação Legado Espúrio, deflagrada nesta terça-feira (24/02) pela Polícia Federal, mira uma organização criminosa investigada por atuar no tráfico de entorpecentes e na lavagem de dinheiro.

Além das prisões, os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Itacoatiara e Maués.

A ação constitui desdobramento direto da Operação Linhagem, a exemplo da Operação Ruptura, deflagrada em janeiro deste ano pela PF. As investigações revelaram novas conexões criminosas responsáveis pelo abastecimento e pela redistribuição de entorpecentes tanto na capital quanto em municípios do interior do estado.

De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 18 mandados judiciais, sendo 7 de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Estadual do Amazonas. As medidas são executadas simultaneamente em Manaus/AM, em Itacoatiara/AM e em Maués/AM.

Com o avanço das apurações, os investigadores identificaram novos envolvidos e ampliaram o alcance da investigação.