Ex-servidor é preso por exigir sexo para desbloquear benefício social em Borba

Um ex-servidor municipal, de 23 anos, foi preso preventivamente nesta terça-feira (24/02), no município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus, acusado de concussão sexual contra uma mulher de 25 anos.

A prisão foi cumprida pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Borba.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, o crime ocorreu em outubro de 2025, quando o investigado ainda ocupava cargo na administração municipal. Na ocasião, ele teria exigido vantagem de natureza sexual da vítima, alegando que poderia regularizar um suposto bloqueio no recebimento de benefício social do Governo Federal.

Após a repercussão do caso, o suspeito foi exonerado do cargo. Mesmo assim, segundo as investigações, ele teria acessado indevidamente o sistema do órgão e inserido dados de diversas pessoas em programa social, inclusive de familiares. A irregularidade foi identificada pela diretoria do órgão municipal, que comunicou o fato à Polícia Civil.

O delegado informou ainda que, além da primeira exigência, o investigado também teria solicitado novo favorecimento sexual da vítima, prometendo incluir o benefício em nome do marido dela.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou à Justiça pela prisão preventiva, que foi deferida e cumprida nesta terça-feira.

Contra o homem também constam outros procedimentos, incluindo investigações por estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações, invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica.

Ele responderá por concussão sexual e corrupção passiva, além dos demais crimes apurados, e permanecerá à disposição da Justiça.