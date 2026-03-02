Bebedeira termina com homem morto a pauladas em Manaus

Uma bebedeira terminou com a morte de Paulo Rubens Lima Marques, 41, na madrugada deste domingo (01/03), na avenida Chaves, bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas com um outro homem, conhecido como ‘Pachola’, quando começaram a discutir. Os dois travaram luta corporal, mas Pachola acabou se armando com um pedaço de madeira e agrediu Paulo até a morte, causando traumatismo craniano. Após o crime, o suspeito fugiu.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).