Saullo Vianna parabeniza Suframa por seus 59 anos contribuindo para o desenvolvimento do Amazonas

Parlamentar destacou recorde de investimentos na Zona Franca de Manaus, além de ações do seu mandato em defesa do modelo que o tornaram mais atrativo a novos investimentos e empregos

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) comemorou os 59 anos da Suframa, apontando o recorde de investimentos e de faturamento da Zona Franca de Manaus, de mais de R$ 277 bilhões em 2025. Para ele, num modelo vitorioso e que tende a se expandir ainda mais.

“É um dos pilares do desenvolvimento da nossa região. Foi a Suframa quem ajudou a transformar a Amazônia em referência de crescimento com responsabilidade, fortalecendo a Zona Franca de Manaus, atraindo investimentos e gerando emprego para milhares de famílias”, disse,

Entre as articulações mais desafiadoras enfrentadas por Saullo Vianna e por parte da bancada do Amazonas no Congresso foi a luta pela manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus no âmbito da Reforma Tributária.

“A aprovação da Reforma Tributária foi fundamental para a manutenção do diferencial competitivo do modelo. Uma vitória importante para a manutenção de mais de 600 mil empregos diretos e indiretos, e que tende a crescer ainda mais com o texto que aprovamos, que faz segurança jurídica a novos investimentos ”, lembrou.

Saullo Vianna, no entanto, afirma que é preciso olhar para frente e focar em 2026, garantindo ao ao estado recursos para o Fundo de Diversificação Econômica do Amazonas. “Esta será a nossa próxima batalha no âmbito da reforma neste ano”, revelou.

Na direção de uma maior diversificação de pauta de produtos da ZFM, Vianna apresentou o projeto de Lei 890/2024, que prevê que ao menos 30% dos recursos arrecadados de P&D sejam investidos em institutos de pesquisa com o objetivo de desenvolver novos projetos e produtos sustentáveis.

“Mais do que números, a Suframa representa um modelo que une produção, inovação e preservação ambiental. Um modelo que prova que é possível crescer sem abrir mão da floresta”, observou.

Arquivamento de nova zona franca em MG – Numa estratégia que envolveu o uso do regimento da Câmara, Saullo conseguiu arquivar, no âmbito da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o projeto de Lei 2841/22, que criaria Zona Franca no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que poderia ferir de morte a competitividade do modelo.