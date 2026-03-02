Casal é morto a tiros durante assalto em frente a condomínio em Tabatinga

Um casal foi morto a tiros durante um assalto na madrugada de domingo (1º/03), em Tabatinga, no interior do Amazonas. As vítimas, Ivanete da Silva Fabá, 36 anos, e o marido Carlos Quintero, chegavam em casa quando foram surpreendidas por criminosos em frente ao condomínio onde moravam.

Ivanete e Carlos saíram de um bar onde trabalhavam na cidade de Letícia, na Colômbia, e seguiram de carro até Tabatinga, onde viviam com os dois filhos. Ao estacionarem o veículo, foram abordados pelos suspeitos.

Durante o assalto, os dois foram baleados. Carlos morreu ainda no local e Ivanete foi socorrida, levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Horas depois do crime, a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes de 16 anos em uma casa na estrada do Urumutum, na zona rural do município. Segundo a polícia, os dois participaram diretamente da ação, e um deles é apontado como o autor dos disparos.

Foto: Reprodução

Com os suspeitos, os policiais encontraram mais de 7 milhões de pesos colombianos, além de R$ 4.873 em espécie, uma pistola e três celulares. Um dos aparelhos, de acordo com a PM, pertencia à Ivanete.

Um terceiro suspeito, identificado como Rayssan Coelho Pereira, de 20 anos, se apresentou na delegacia e foi preso em flagrante. Conforme as investigações, mensagens encontradas em um dos celulares indicam que ele monitorava a movimentação do casal ainda no bar, em Letícia.

A Polícia Civil informou que os adolescentes vão responder por ato infracional análogo a latrocínio, roubo seguido de morte. Rayssan também deve responder por participação no mesmo crime.

Os três permanecem presos, à disposição da Justiça.