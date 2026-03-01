Esporte e cidadania marcam 2º Torneio do Instituto Mãos Dadas com o Amazonas

Na manhã deste sábado (28), o Instituto de Mãos Dadas com o Amazonas (IMDA) promoveu o 2º Torneio de Futebol no CSU do bairro Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus. O evento reuniu quatro equipes de futebol e handebol, proporcionando uma manhã marcada por espírito esportivo, integração e incentivo à prática de atividades saudáveis. Os times campeões e vice-campeões foram premiados com medalhas e troféus, valorizando o empenho dos participantes.

O diretor e idealizador do instituto, Thiago Martins, destacou a importância do esporte na formação dos jovens.

“A ideia é mostrar o respeito e a importância do esporte na vida do jovem. Acredito que o esporte é a melhor arma de educação na vida dos nossos jovens”, afirmou.

O torneio contou com as equipes Amigos do Giovane, Amigos do Serginho, Amigos do Reinaldão e Time Alfas. Em campo, os atletas deram um verdadeiro show de dedicação e trabalho em equipe. O Time Amigos do Giovane conquistou o 1º lugar, enquanto o Time Alfas garantiu a 2ª colocação.

O árbitro Lenildo Sena, que participou pela primeira vez de uma ação do instituto, celebrou a experiência.

“Quero agradecer pelo convite do Dr. Thiago. É uma honra acompanhar esses jovens e fazer parte da vida deles. Fazer esporte é isso: incentivar nossos jovens cada dia mais.”

Apoio das famílias fortalece o projeto

A presença das famílias foi um dos pontos altos do evento. Dona Hilda, moradora do Parque Dez, acompanhou a neta Júlia no handebol e destacou a importância das iniciativas no bairro.

“Eu sou moradora aqui do Parque Dez e fico muito satisfeita quando fazem esse tipo de ação para as crianças. Conheci o projeto através do meu genro e sempre que tem essas ações de esporte trazemos nossa neta para participar”, disse.

A mãe da pequena Sofia, Adriana Rebouças, também fez questão de incentivar a filha a participar do torneio, moradora do bairro São Francisco.

“Fiquei sabendo através de uma amiga e achei muito interessante trazer minha filha para participar. O médico dela falou que o esporte seria muito importante e, por ser benéfico para a saúde, eu acho ótima essa iniciativa de projetos voltados para as crianças”, ressaltou.

Além das partidas, o torneio contou com brincadeiras e lanches para toda a garotada, reforçando o clima de alegria e integração.

Sobre o Instituto

O Instituto de Mãos Dadas com o Amazonas nasceu há cerca de dez anos, a partir do projeto Amigos do Noel, sempre com a missão de fazer o bem e apoiar a comunidade. Atualmente com sede no bairro Parque Dez, o IMDA oferece atividades e oficinas para a população, fortalecendo o esporte, a cidadania e a inclusão social. A cada ação, o instituto reafirma seu compromisso de transformar vidas por meio do incentivo ao esporte e à solidariedade.

Veja fotos do torneio: