Homem condenado a mais de 148 anos por homicídios e latrocínio é preso no AM

Um homem de 45 anos, condenado a mais de 148 anos de prisão por homicídios e latrocínio, foi preso nesta terça-feira (03/03) em Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), cumpriu seis mandados de prisão contra o suspeito.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do DPI, a captura é resultado de trabalho integrado das equipes policiais e representa uma resposta à população.

Segundo o delegado Valdnei Silva, quatro mandados são referentes a homicídios distintos e um ao crime de latrocínio cometido no estado de Roraima. As condenações já foram julgadas e somam pena superior a 148 anos de reclusão. O homem é considerado de alta periculosidade.

Violência doméstica

Além dos crimes já julgados, o suspeito também responderá por lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica.

A delegada Beatriz Andrade informou que a vítima procurou a delegacia no dia 1º de fevereiro deste ano. Ela relatou que manteve relacionamento com o homem por cerca de quatro meses e que foi agredida após uma discussão motivada pelo consumo de bebida alcoólica.

Segundo o depoimento, o suspeito arrastou a mulher para uma área de mata e a ameaçou de morte com um machado. Durante as agressões, ela fingiu estar desacordada para sobreviver.

O homem também foi preso no âmbito da Operação Mulher Segura, realizada em nível nacional.

À disposição da Justiça

Após o cumprimento dos mandados, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Ele responderá por homicídio, latrocínio e crimes relacionados à violência doméstica.