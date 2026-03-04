Nicson Marreira declara apoio ao senador Omar Aziz e movimenta cenário político no interior do Amazonas

Uma das lideranças mais importantes do Médio Solimões e líder da cidade polo da região, Nicson Marreira (UB), declara seu apoio ao pré-candidato ao Governo do Amazonas, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Alguns pré-candidatos como David Almeida (Avante), e a empresária Maria do Carmo (PL), chegaram a procurar o político, prefeito de Tefé, em busca de apoio para as eleições estaduais de 2026.

Nicson disse em vídeo publicado nas suas redes sociais ” senador Omar conte com Tefé e conte comigo nicson marreira para a sua pré-candidatura ao governo do estado”.

O prefeito de Tefé mesmo sendo procurado por outros políticos, já fechou seu apoio ao senador Omar Aziz com quem já disse que sua eleição ao Governo do Amazonas, será algo bom para o Estado.

Quem é Nicson Marreira?

Nascido em Coari e criado em Tefé, Nicson Marreira construiu uma trajetória de superação, passando de empresário de destaque nos setores de navegação fluvial, construção civil e produção de farinha a líder político.

Eleito prefeito de Tefé em 2020 e reeleito em 2024 com 34.260 votos — a maior votação da história do município e do Estado do Amazonas proporcionalmente —, Nicson é reconhecido por sua gestão humanizada e transformadora.

