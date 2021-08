FVS-RCP inicia distribuição de doses para vacinação de adolescentes contra Covid-19 no interior do Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) iniciou, nesta segunda-feira (16/08), a distribuição de doses de vacinas contra a Covid-19 para atender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades nos municípios do interior do Amazonas. Ao todo, seis municípios devem retirar imunizantes na sede da FVS-RCP hoje; e outros 17 nesta terça-feira (17/08).

A distribuição, que deve acontecer durante toda a semana, é possível graças à chegada de mais lotes de vacinas enviadas pelo Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

As novas doses são para acelerar a vacinação, uma vez que todos os municípios do Amazonas já iniciaram a imunização de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Os municípios de Parintins, Benjamin Constant, Itapiranga, São Gabriel da Cachoeira, Santo Antônio do Içá, Jutaí, Iranduba, Tefé, Barreirinha, Silves e Japurá receberão, ainda, lotes para a vacinação de adolescentes sem comorbidades, por terem alcançado 80% da meta de vacinação da população adulta.

Distribuição – Na manhã desta segunda-feira, o representante do município de Anamã, Aroldo Bastos, compareceu, conforme agendamento prévio, à sede da FVS, para a retirada de 60 doses do tipo Pfizer/BioNtech e 300 do tipo AstraZeneca/FioCruz.

“Estamos levando, hoje, uma quantidade de vacinas e temos levado desde que começou o processo de vacinação aqui no Amazonas. O Governo do Estado tem dado esse suporte através da FVS e, daqui, nós vamos para Manacapuru, de Manacapuru pegamos uma lancha, e hoje essas vacinas chegam em Anamã”, detalhou Aroldo.

Ele ressalta que o trabalho integrado entre as esferas garante celeridade ao processo de vacinação em todo o estado.

“É importante que a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal estejam alinhados no sentido de que a campanha tenha sucesso. Com muito trabalho, empenho de todos os órgãos do Governo e todas as instâncias, nós temos conseguido acelerar o processo de vacinação e creio que, em alguns meses, nós estaremos com toda a nossa população vacinada no município. Nós estamos trabalhando para isso”, acrescentou o representante de Anamã.

Ainda na tarde desta segunda, estão agendados para a retirada de doses os municípios de Manacapuru, Iranduba, Novo Aripuanã, Tonantins e Japurá.

Já na terça-feira (17/08), devem comparecer representantes de Caapiranga, Barcelos, Alvarães, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Benjamin Constant, Careiro da Várzea, Anori, Rio Preto da Eva, Autazes, Silves, Coari, Carauari, Itamarati, Nhamundá, Barreirinha e Tefé.

Vacinação – De acordo com dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), divulgados pela FVS-RCP, 2.861.766 doses foram aplicadas em todo o estado até este domingo (15/08), sendo 2.083.888 de primeira dose, 737.575 de segunda dose e 40.303 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP: www.fvs.am.gov.br.

Foto: Lucas Silva/Secom