Governador Wilson Lima repassa patrocínio aos times de futebol profissional do Amazonas

O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (20/07), patrocínio no valor de R$ 2,5 milhões aos times do futebol profissional amazonense – masculino e feminino. A verba é um socorro financeiro aos clubes diretamente atingidos pela pandemia, primeiramente pela interrupção dos jogos e depois pela ausência de público nas partidas.

“Esse é um momento muito importante para os times porque foram muito prejudicados por conta da pandemia. Quero reforçar o compromisso que eu tenho com os esportes profissionais do Estado do Amazonas. O esporte é importante, principalmente o de base, que é a partir do esporte de base que a gente consegue formar o plantel”, disse o governador.

O anúncio do pagamento foi feito pelo governador Wilson Lima no mês de maio, em seguida passou por trâmites administrativos para a validação da entrega do valor.

A solenidade ocorreu no Salão Bossa Nova, na Arena Amazônia, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Os recursos foram repassados por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) para a Federação Amazonense de Futebol (FAF), responsável por realizar o pagamento aos clubes.

Cada um dos nove clubes que participaram do Campeonato Amazonense de Futebol 2021 (masculino) receberá R$ 100 mil. Será repassado o valor de R$ 75 mil a dois times Amazonenses que estão no Campeonato Brasileiro série D (masculino). O clube participante do Campeonato Brasileiro série C (masculino) receberá o patrocínio de R$ 200 mil.

Além disso, dois clubes participantes do Campeonato Brasileiro série A2 Feminino receberão o patrocínio de R$ 135 mil cada.

O patrocínio do Governo do Amazonas engloba, ainda, o valor R$ 280 mil para a operacionalização do Campeonato Amazonense 2021 (masculino); e à FAF no valor de R$ 700 mil, pela operacionalização e coordenação dos jogos.

Auxílio Estadual do Esporte – Para socorrer o setor, além do patrocínio, o governador está beneficiando 589 profissionais – entre atletas, paratletas e professores de educação física – com o Auxílio Estadual do Esporte. O benefício no valor de R$ 600 é pago em três parcelas de R$ 200. A primeira parcela é disponibilizada em 48 horas após a entrega do cartão.

“Vocês podem sempre contar com o Governo do Estado do Amazonas, usem a Fundação de Alto Rendimento naquilo que a gente puder atender. Naquilo que a gente puder avançar, a gente vai avançar, para que o nosso futebol possa cada vez mais avançar”, destacou o governador.

Foto: Herick Pereira / Secom