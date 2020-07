Governo do AM beneficia entidades do setor primário e entrega doações a comunidades em Anori

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou, neste sábado (25/07), a entrega de bens e equipamentos, no valor de R$ 357.700,00, para a Associação dos Aquicultores de Anori (AAA) e para a Associação Profissional dos Pescadores de Anori (A.S.P.A). A parceria de fomento foi firmada por meio de edital, e a solenidade de entrega ocorreu na Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, no município de Anori.

A secretária do FPS, Kathelen dos Santos, destacou a importância de fortalecer a piscicultura no estado do Amazonas. “Esses fomentos vêm para fortalecer o compromisso do governador Wilson Lima com os piscicultores e com o município de Anori. São mais de cinco mil pessoas sendo beneficiadas hoje, e é pra isso que nós estamos aqui, para ver de perto esse benefício chegar até o povo anoriense”, ressaltou.

Com os bens e equipamentos entregues pelo Fundo de Promoção Social, os pescadores poderão alcançar números mais elevados de produção, como resultado de um escoamento mais ágil. A ação de fomento irá beneficiar cerca 5.010 pessoas diretamente e indiretamente na região.

Sobre as entidades

A Associação dos Aquicultores de Anori tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida de seus membros, em especial nas áreas da saúde e educação, por meio do desenvolvimento de atividades em sua especialidade, abrangendo produção, escoamento e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar. Atualmente, a associação possui 52 membros que juntos produzem um total de 125 toneladas de peixe por ano. A associação recebeu, por meio de edital, um caminhão baú isotérmico.

Já a Associação Profissional dos Pescadores de Anori é formada por 950 membros e produz anualmente 350 toneladas de pescado das mais variadas espécies, entre as quais, pacu, jaraqui, matrinxã, curimatã e sardinha. A finalidade é que essa produção seja ampliada com a chegada dos aeradores e triciclos.

Parceria

A FPS e a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) entregaram também 280 cestas básicas, 150 kits de limpeza e 100 kits de higiene a comunidades do município.

A titular da Seas, Maricília Costa, enfatizou que, conforme orientação do governador Wilson Lima, a Secretaria tem levado ações emergenciais de enfrentamento à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus aos lugares mais distantes, seja por terra, ar ou água. “Estamos trazendo para essas famílias cestas básicas e kits de higiene e limpeza. São comunidades que estão precisando de apoio”, afirmou.

O agricultor Fausto da Silva Gomes, que representa os moradores das comunidades Liberdade 1 e 2, Santa Maria e São José do Ambé, disse que a doação vai beneficiar aproximadamente 200 famílias da região. “Hoje, nós agradecemos muito pelo empenho de olhar para o setor primário aqui da nossa comunidade, que são os agricultores que levam sempre o pão de cada dia para a cidade. Eu agradeço de coração ao Governo e a sua comitiva que estão trazendo esse material para a nossa comunidade”, enalteceu o líder comunitário.

FPS

Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Governo do Amazonas seleciona, custeia e monitora projetos sociais que promovam inclusão social e produtiva.