Governo do AM constrói Centro de Convenções em Fonte Boa

O Governo do Amazonas está investindo na execução das obras e serviços de reforma e adequação do Centro de Convenções do município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus), a partir de convênio firmado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) com a prefeitura local, no valor de R$ 623.005,41.

As obras deverão proporcionar mais conforto e segurança aos integrantes dos bumbás “Tira Prosa” e “Corajoso”, bem como da plateia e dos visitantes durante as apresentações.

Estão previstas a demolição dos camarotes em meia parede para que haja mais visibilidade e ventilação; a ampliação da calçada de circulação interna e a construção de calçadas externas para melhorar a acessibilidade.

Também está prevista a adaptação de banheiros para torna-los mais acessíveis para pessoas portadoras de deficiência. Outra intervenção prevista no convênio é a troca do sistema de cobertura, que antes era de madeira e que será substituído por uma estrutura metálica com cobertura de 2 metros para as arquibancadas.

Outra medida bastante aguardada é a modernização de todo o sistema elétrico e da iluminação da arena, que passará a utilizar refletores do tipo LED. As fachadas também serão trocadas e receberão as cores dos dois bumbás.

O próprio piso da arena, local das apresentações, será trocado e modernizado, recebendo também drenagem, o que evitará que o mesmo fique alagado durante as chuvas.

Essa é mais uma obra do Governo do Estado na área da cultura, preservando e incentivando as manifestações folclóricas de cada município.

Situado na calha do Alto Solimões, Fonte Boa tem uma população estimada em 17.005 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano de 2020.

Foto: Divulgação/Seinfra