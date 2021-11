Governo do AM define banca do concurso da Segurança Pública

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), definiu a banca organizadora do concurso público dos cinco órgãos do sistema de segurança pública. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a responsável pela realização do certame, que deve abrir mais de 2,5 mil vagas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento Estadual de Trânsito e SSP-AM.

Anunciado pelo governador Wilson Lima, o concurso para os órgãos do sistema de segurança do Amazonas é parte das ações de fortalecimento incluídas no programa Amazonas mais Seguro.

A FGV apresentou a proposta mais vantajosa para administração, considerando a modalidade melhor técnica e preço. A portaria consta na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (11/11).

A maioria dos órgãos da segurança não tinha certames para contratação de novos servidores há mais de uma década. É o caso da Polícia Militar, que teve o último concurso em 2011; da Polícia Civil, com o último certame realizado em 2009. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) terá o segundo concurso público da história do órgão. No primeiro, realizado em 1995, os aprovados não foram convocados.

Vagas – Serão 1.350 vagas para a Polícia Militar; 453 para o Corpo de Bombeiros; 362 para a Polícia Civil; 210 para o Detran-AM; e 150 vagas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Para a Polícia Militar, são mil vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com remuneração que varia de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180,34. Para o Corpo de Bombeiros estão destinadas 400 vagas para aluno soldado e outras 53 para aluno oficial, com pagamentos que vão de R$ de 2.657,28 a R$ 7.180,34.

Para a Polícia Civil serão abertas 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador e 38 vagas para perito. As remunerações variam entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05. No caso do Detran-AM, são 150 vagas para nível Superior e 60 vagas para nível Médio, com salários de R$ de 2.300 a R$ 5.500.

A SSP-AM terá 140 vagas para assistente operacional e outras 10 vagas para técnico de nível Superior. Os pagamentos vão de R$ de 1.350,19 a R$ 2.764,68.

