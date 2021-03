Governo do AM disponibiliza novos canais de atendimento aos beneficiários do Cartão Auxílio Estadual

O Governo do Amazonas inicia nesta sexta-feira (05/03) uma nova fase na força-tarefa realizada junto aos órgãos do Estado para garantir a entrega de todos os cartões do Auxílio Estadual. Por meio do site www.auxilio.am.gov.br os beneficiários que ainda não receberam seus cartões poderão consultar local, data e hora para retirada dos mesmos.

Segundo a secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Kathelen Santos, equipes da pasta realizaram entregas nas portas das residências ou em escolas nas quatro grandes zonas da capital, porém houve casos em que o contemplado não se encontrava no endereço ou não atualizou seus dados. O objetivo desta nova fase é justamente alcançar essa demanda.

“Esses beneficiários que nós não conseguimos encontrar por diversos motivos, ou porque não estavam no endereço ou porque não atualizaram os seus dados, poderão mais uma vez a partir de amanhã acessar o site www.auxilio.am.gov.br e lá irão poder verificar horário, local e data que vão poder retirar os cartões”, destacou a secretária.

Para atender os beneficiários que tenham alguma dificuldade em acessar o site, o FPS disponibilizou um call center para que os contemplados também possam consultar local, data e hora para retirada dos cartões. O serviço poderá ser feito das 8h às 18h por meio dos telefones: (92) 99498-7874 e 99267-1185.

“Um dos critérios que utilizamos para a escolha dessas pessoas é que seriam famílias que se encontram nesse momento mais afetadas pela pandemia, e a gente percebe que esse objetivo tem sido alcançado”, avalia Kathelen. “Esse auxílio tem chegado em uma hora muito importante para assegurar que eles tenham a segurança alimentar e a oportunidade de colocar o alimento em suas mesas”, completa.

O cartão dá direito a um crédito de R$ 600, divididos em três parcelas de R$ 200. O valor pode ser usado exclusivamente na compra de itens da cesta básica, além de materiais de higiene e limpeza.

Foto: Divulgação