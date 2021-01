Governo do AM envia 150 cilindros de oxigênio para unidades de saúde em Manaus e no interior

O Amazonas recebeu, no fim da tarde desta quinta-feira (14/01), 150 cilindros de oxigênio de 10m3 na Central de Medicamentos do Estado (Cema), no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul. A carga será destinada para unidades de saúde presentes na capital e em 23 municípios do Estado.

O diretor de logística da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), Inaldo Vasconcelos, destacou que esse é o terceiro carregamento liberado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde.

“O Governo do Estado está fazendo agora manobras [para conseguir mais oxigênio] com as empresas. O Governo Federal tem ajudado a gente a trazer o oxigênio em cilindros de 10m3 via aéreo para dar suporte aqui na capital. Agora acabamos de receber uma remessa que equivale a 1.500 m3 de oxigênio. Esses cilindros serão remanejados para as unidades que estão necessitando desse apoio para dar vazão aos pacientes internados”, contou.

Em Manaus, algumas unidades do Serviço de Pronto Atendimento (SPAs) já receberam o oxigênio. São elas: SPA Zona Sul, com 6 cilindros; SPA Joventina Dias, com 10; SPA Chapot Prévost, com 7; e SPA Galiléia, com 10. Para o interior, até a noite desta quinta-feira, foram entregues 70 cilindros.

A diretora do SPA, Eliameme Rodrigues Mady, conhecido popularmente como SPA Galiléia, situado na zona norte de Manaus, frisou que a chegada do oxigênio mostra o comprometimento do Governo do Amazonas e Federal em salvar vidas.

“O oxigênio nesse momento é de fundamental importância, é um complemento para o tratamento da Covid-19. Esse esforço do Governo Estadual e Federal vem somar. Isso é muito importante para o que estamos atravessando, a pandemia. É importante frisarmos também que é preciso ter união e conscientização de que devemos ficar em casa. Não podemos ficar circulando, a vida é só uma. Quero agradecer ao Governo do Estado e Federal por esse apoio às nossas unidades. Estamos aqui na luta com as famílias, os pacientes estão ajudando também”, disse a gestora.

Foto: Herick Pereira / Secom