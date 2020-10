Governo do AM estimula avanço da produção rural na calha do Médio Solimões

O governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve, neste sábado (17/10), no município de Alvarães, onde realizou a entrega de cartões do produtor primário (CPPs) para 97 produtores rurais da região. A ação, intermediada pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), ocorreu na praça central do município e teve como intuito estimular o avanço da produção rural na calha do Médio Solimões.

Na ocasião, o governador ressaltou a importância da regularização dos trabalhadores, que passam a estar aptos a participar das políticas públicas oferecidas pelo Governo do Estado.

“Faço questão de vir no interior, independente de onde fique, do tamanho, faço questão de ir às comunidades e olhar no olho das pessoas, de conversar com o cidadão. Faço isso porque sei a realidade do interior, as dificuldades que se passam aqui. Tenho uma identidade muito grande com o povo do interior do Amazonas, que por muito tempo ficou abandonado. Essa realidade começou a mudar no dia 1˚ de janeiro de 2019″, destacou o governador.

Em Alvarães, o Idam atende mais de 300 agricultores familiares. Ano passado, foram aprovados mais de R$ 155 mil em crédito rural para o setor primário através de 11 projetos elaborados pelos técnicos do Instituto.

Beneficiados

Um dos beneficiados é o produtor rural Boaventura Silva, que há mais de duas décadas vive do cultivo de frutas, como abacaxi e banana. Para ele, a iniciativa é uma oportunidade de melhorar a qualidade da produção.

“Vai mudar muita coisa porque com a epidemia ficou muito ruim pra gente. A produção da gente estragou porque não foi entregue nada e agora, estamos começando de novo. Com esse cartão, vamos comprar mais coisas, adubo pra gente trabalhar. Vai ajudar muito”, comemora Boaventura.

Cartão do Produtor Primário

O Cartão do Produtor Primário é um benefício do Governo do Estado do Amazonas destinado exclusivamente à pessoa física que exerça a atividade de produção rural. Com o documento, o produtor consegue isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de máquinas, insumos e equipamentos, proporciona desconto de energia elétrica junto à operadora, mediante o cadastro e a vistoria da empresa de energia elétrica, entre outros benefícios.

Saiba mais sobre o Cartão do Produtor Primário, no site do Idam, através do link: http://www.idam.am.gov.br/ servicos/carteira-do-produtor.