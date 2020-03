Governo do AM inicia mudanças na rede de saúde da capital com foco no cenário da Covid-19

Começaram a valer nesta segunda-feira (23/03) as mudanças no atendimento ambulatorial de algumas unidades da rede estadual de saúde, conforme anúncio feito pelo Governo do Amazonas no último fim de semana. A medida segue orientação do Ministério da Saúde para que sejam suspensos os serviços não essenciais neste momento de reunião de esforços para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19).

Entre as unidades alcançadas pela determinação estão os Centros de Atenção Integral à Saúde da Criança (Caics) e os Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis), que tiveram seus atendimentos suspensos temporariamente. As unidades oferecem consultas de rotina a crianças e idosos, que integram o grupo de risco para doenças respiratórias provocadas pelo novo coronavírus. Durante o período de suspensão, serão disponibilizados telefones de contato para a população ligar em caso de necessidade.

Enquanto as policlínicas da rede estadual tiveram alguns serviços interrompidos, o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona norte de Manaus, teve seu perfil de atendimento alterado, passando a atuar de forma exclusiva para o atendimento de pacientes graves suspeitos ou confirmados de Covid-19.

De acordo com a secretária executiva adjunta de Atenção Especializada da Capital, da Secretaria de Saúde (Susam), Dayana Mejia de Sousa, as medidas visam evitar a aglomeração de pessoas, especialmente as do grupo de risco.

“As mudanças que começam hoje são os fechamentos de Caics e Caimis, com as quais nós estamos preservando a permanência das pessoas em casa, reduzindo assim a aglomeração de pessoas nessas unidades. Considerando ainda que o Caimi é responsável pelo atendimento ao idoso, então nós estamos nesse momento preconizando a orientação do Ministério da Saúde, que é a suspensão dos atendimentos ambulatoriais”, explicou.

“As policlínicas também estão com seu serviço eletivo suspenso, mantendo apenas os serviços de continuidade necessária, como o acompanhamento dos pacientes hipertensos, diabéticos, que têm um atendimento contínuo, uma orientação contínua, a questão do pé diabético com curativos, pré-natal de alto risco, todas essas estratégias que não podem ser descontinuadas”, acrescentou a secretária executiva.

Segundo ela, as mudanças na rotina de atendimentos também buscam otimizar a atuação dos profissionais da saúde no combate à Covid-19 e na campanha de vacinação contra a Influenza.

“Hoje nós estamos com esse estudo de RH da rede, (com profissionais) que vieram de Caics e Caimis. Essas pessoas primeiramente ajudarão na vacinação aos idosos que começa amanhã, em razão da chuva hoje, a prefeitura já disponibilizou uma nota, então como trata-se de uma ação conjunta de prevenção, considerando grupo de risco, essa mão de obra especializada vai ajudar na vacinação aos idosos em ambiente domiciliar”, disse Dayana Mejia.

Delphina Aziz – Como medida preventiva, a Susam definiu que, a partir desta segunda-feira (23/03), o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz atuará exclusivamente como unidade hospitalar de retaguarda para os casos graves suspeitos/confirmados da doença.

Enquanto a medida for necessária, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Sales será a porta de entrada para casos de urgência e emergência que eram atendidos no Delphina Aziz, assim como as demais unidades de urgência e emergência da zona norte.

De acordo com Dayana Mejia, o Hospital Delphina Aziz conta atualmente com 50 leitos de UTI habilitados para o atendimento a casos de Covid-19, sendo 30 adultos e 20 pediátricos. Conforme a necessidade, essa capacidade poderá ser ampliada.

“O Delphina pode ser adaptado até 350 leitos, ou seja, nós já temos 50 leitos e vamos abrir outros mais até que chegue ao número de 300. Esses processos de aquisição de respiradores já estão acontecendo. Então, nós já estamos adquirindo os leitos completos de alta complexidade para que possamos adaptar o Hospital nesse quantitativo de 350 de unidade de terapia intensiva”, afirmou.

Policlínicas com serviços essenciais – Algumas policlínicas manterão apenas serviços avaliados como essenciais, como o Programa do Pé Diabético. O mesmo vale para as unidades que têm Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer de Colo de Útero, atendimento ambulatorial em psiquiatria e a Triagem Neonatal para atendimentos de 1ª vez para hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita e fibrose cística.

Na Policlínica Codajás, o Centro Especializado de Reabilitação (CER III) manterá a entrega de bolsas de colostomia, próteses e órteses. Os atendimentos psiquiátricos e a renovação de receita serão mantidos normalmente, assim como o Programa Pré-Natal de Alto Risco – gestantes de alto risco continuarão com o atendimento para as especialidades de endocrinologia.

Veja como ficam os atendimentos nas Policlínicas

POLICLÍNICA JOSÉ LINS

• Programa do Pé Diabético: permanecerá em funcionamento normal.

• Atendimentos eletivos, ambulatoriais como psiquiatria, psicologia, serviço social e otorrinolaringologia, ficarão com os atendimentos suspensos por tempo indeterminado, ressalvando os casos necessários para atendimento psiquiátrico e psicológico.

POLICLÍNICA ZENO LANZINI

• Programa do Pé Diabético: permanecerá em atendimento normal.

• Farmácia: Atendimento em 1 turno para entrega de medicações.

• Exame de Eletrocardiograma: permanecerá em atendimento normal.

• Ambulatório de Saúde Mental: permanecerá em atendimento normal.

• Atendimento com o Gastroenterologista: permanecerá em atendimento com demanda reduzida.

• Atendimento com o Proctologista: permanecerá em atendimento com demanda reduzida.

• Demais atendimentos eletivos como Odontologia, Dermatologia, Ortopedia, Oftalmologia, pré-operatório e pós-operatório, ficarão suspensos por tempo indeterminado.

POLICLÍNICA JOÃO DOS SANTOS BRAGA

• Atendimento em psiquiatria: permanecerá em atendimento normal.

• Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do Câncer de Colo de Útero – SRC: permanecerá em atendimento normal.

• Demais atendimentos eletivos, como Odontologia, Oftalmologia e Otorrinolaringologia, ficarão suspensos por tempo indeterminado.

POLICLÍNICA DANILO CORREA

• Atendimentos a pacientes crônicos que fazem uso de medicação nas especialidades neurologia, cardiologia, endocrinologia, reumatologia e ortopedia: permanecerá em atendimento normal.

• Programa do Pé Diabético: permanecerá em atendimento normal.

• Demais atendimentos eletivos como Odontologia, Ginecologia, Gastroenterologia, Dermatologia, Urologia, Proctologia, Ortopedia e pós-operatório ficarão suspensos por tempo indeterminado.

• Exames: Endoscopia Digestiva Alta e Ultrassonografia ficarão suspensos por tempo indeterminado.

POLICLÍNICA ANTÔNIO ALEIXO

O contato dos pacientes atendidos na unidade será por telefone, e em caso de necessidade extrema, o paciente será atendido na unidade.

POLICLÍNICA CODAJÁS

• Programa Pré-Natal de Alto Risco: gestantes de alto risco continuarão com o atendimento para as especialidades de endocrinologia. Para as especialidades de nutrologia e obstetrícia, os atendimentos ficarão suspensos por tempo indeterminado.

• Programa de Saúde Mental: O atendimento psiquiátrico e renovação de receita serão mantidos normalmente. O atendimento psicológico será feito por demanda emergencial. O atendimento do serviço social e fonoaudiológico ficarão suspensos por tempo indeterminado.

• Programa Transexualizador e Saúde da Mulher: os pacientes terão suas receitas renovadas com intervalo de retorno prolongado. Ficarão suspensos por tempo indeterminado, os atendimentos eletivos de ginecologia, colposcopia e biópsias. Atendimento normal para a endocrinologia.

• Programa Pé Diabético: permanecerá em funcionamento normal.

• Centro Especializado em Reabilitação Tipo 3 – CER III: A entrega de bolsas de colostomia, próteses e órteses, permanecerá em funcionamento normal. Os atendimentos eletivos da fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, psicologia, clínico geral, oftalmologia, otorrino e audiometria, ficarão suspensos por tempo indeterminado.

• Triagem Neonatal: atendimentos de 1ª vez para hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hiperplasia adrenal congênita e fibrose cística, serão mantidos normalmente. Pacientes que precisarem de receitas receberão informações para a entrega das receitas. Os médicos estarão na unidade para atendimentos de necessidade extrema. Pacientes sem complicações, serão orientados a ficarem em casa.

• Os demais atendimentos eletivos, que não atendem nos programa citados, serão suspensos por tempo indeterminado, a saber: alergologista, cardiologista, cabeça e pescoço, dermatologista, endocrinologista, fisioterapia, fonoaudiologia, genética médica, gastrologia, nutricionista, oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia, proctologia, reumatologia, terapia ocupacional e urologia.

• Procedimentos suspensos por tempo indeterminado: eletrocardiograma, procedimentos de pequenas cirurgias, audiometria, colposcopia e biópsias.

POLICLÍNICA CARDOSO FONTES

O contato com os pacientes será por telefone e, em caso de necessidade extrema, o paciente será atendido na unidade.

POLICLÍNICA GILBERTO MESTRINHO

• Programa Pé Diabético: permanecerá em funcionamento normal.

• Programa de Saúde Mental: Os pacientes serão encaminhados para as UBS da Zona Sul.

• Serviço de Referência para o Diagnóstico e tratamento de lesões precursoras do câncer no colo de útero (SRC): permanecerá em funcionamento normal.

• Demais serviços e exames, ficarão suspensos por tempo indeterminado.

