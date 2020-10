Governo do Amazonas anuncia investimentos no setor primário para municípios da calha do Purus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), anunciou a realização de investimentos para beneficiar o setor primário nos municípios de Canutama, Pauini e Boca do Acre. Ao todo, estão sendo investidos R$ 623.284,00 que serão destinados a ações como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), crédito emergencial para pescadores e entrega de kits para fomentar a produção rural na região.

Para os três municípios, será executado o pagamento do PAA no valor total de R$ 331.497,00. O benefício será utilizado para a compra de 140,3 toneladas de alimentos, beneficiando 51 produtores, quatro entidades socioassistenciais e 5.322 pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Em Canutama, Pauini e Boca do Acre, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), juntamente com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), disponibilizará o Crédito Emergencial com investimento de mais de R$ 130 mil em financiamentos liberados para pescadores artesanais das localidades.

Kits – No município de Canutama, a 615 quilômetros de Manaus, o Governo do Amazonas entregou o Kit Feira para a realização de feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) no valor de R$ 60.440,30.

Pauini, localizado a 924 quilômetros da capital, também recebeu o Kit Feira da ADS no valor de R$ 40.907,00. O município ainda foi contemplado com a entrega de três kits Casa de Farinha, compostos por motor 5CV, balança mecânica, cevador, prensa manual, bomba d’água, tacho 58” e tacho 75”. São equipamentos para apoiar a produção tradicional de farinha de mandioca no Amazonas.

No município de Boca do Acre, distante 1.555 quilômetros de Manaus, foi realizada a entrega de três kits de análise de água para piscicultores locais. Cada kit tem a validade de um ano, podendo ser feitas até 100 análises com cada kit. Também foi entregue um Kit Feira no valor de R$ 60.440,00. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) também entregou dois certificados de revendas para a comercialização de agrotóxicos no município.

Idam – Nos três municípios das Calha do Purus, o governador Wilson Lima realizou o chamamento dos novos concursados do Idam que irão atuar nas localidades.

Fotos: Diego Peres/Secom