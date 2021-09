Governo do Amazonas prorroga prazo para cadastro e agendamento de exame supletivo

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para os cadastros e agendamentos para a realização do Provão Eletrônico. O exame supletivo é realizado por meio do Sistema Eletrônico de Avaliação (SEA) e será aplicado para estudantes da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), para os ensinos Fundamental e Médio.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (16/09), pelo link http://examesupletivo.seduc.am.gov.br. A aplicação das provas segue com as mesmas datas, entre os dias 4 de outubro e 17 de dezembro, nos seguintes polos: Centro Cultural Aníbal Beça (manhã, tarde e noite), Instituto de Educação do Amazonas – IEA (manhã e tarde), Escola Estadual Sólon de Lucena (manhã, tarde e noite) e Escola Estadual Eliana Pacheco Braga (manhã e tarde).

“As pessoas estavam ansiosas pelo retorno do Provão Eletrônico, pois sabem a importância dele, de regularizar ou finalizar os estudos. Após uma longa e necessária pausa, por conta da pandemia, estamos retornando com a aplicação das provas de maneira presencial e respeitando todos os protocolos de segurança”, afirmou a secretária de Educação, Kuka Chaves.

Durante a aplicação do Provão Eletrônico, os candidatos deverão usar, obrigatoriamente, máscara e respeitar as sinalizações com as principais medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19.

Fotos: Divulgação/Seduc-AM