Governo do Estado e Suframa articulam parceria para beneficiar prefeituras do interior

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama), está articulando com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) uma parceria para beneficiar as prefeituras do interior com a elaboração de projetos voltados, principalmente, à atração de investimentos, construção e pavimentação de vicinais e de desenvolvimento econômico.

Estes e outros assuntos foram tema da reunião realizada na manhã desta terça-feira (18/08), na sede da Suframa, com o presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, e o coronel Dower Borges, superintendente adjunto de Projetos da autarquia, acompanhados de suas respectivas equipes.

De acordo com Aluizio Barbosa, a Ciama já vem atuando na elaboração de projetos técnicos de engenharia e desenvolvimento econômico para os municípios. “O que acontece é que, muitas vezes, as prefeituras estavam deixando de receber determinados recursos, principalmente via emenda parlamentar, devido à falta de equipe capacitada para a criação desses projetos. Então, aí entra o Governo do Estado, por meio da Ciama, que elabora os projetos e entrega para as respectivas prefeituras atendidas, com todos os custos arcados pelo Governo”, destacou.

O coronel Dower explicou que as tratativas entre Suframa e Ciama têm por objetivo a realização de iniciativas importantes, em especial para o Distrito Agropecuário da Suframa. “Estamos trabalhando para dar melhores condições ao setor primário incentivado da Zona Franca de Manaus (ZFM) por entendermos sua relevância estratégica, o que deve beneficiar toda a cadeia produtiva local e milhares de pessoas que atuam na região”, disse.

Durante a reunião, a Ciama apresentou alguns projetos que já foram implementados e outros que estão sendo desenvolvidos. As ações da Companhia chamaram a atenção da Suframa, a qual sinalizou positivamente que a futura parceria entre as duas instituições deverá ser concretizada em breve.