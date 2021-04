Governo do Estado publica decreto com alterações na restrição de circulação de pessoas

O Governo do Amazonas publicou o Decreto nº 43.650, de 31 de março de 2021, com as recentes mudanças na restrição parcial e temporária de circulação de pessoas, em todos os municípios do estado. A restrição da circulação de pessoas em espaços e vias públicas passa a ser da 0h às 6h, ressalvados os casos de extrema necessidade. As novas medidas valem desta segunda-feira (05/04) até o dia 18 de abril.

Entre as mudanças, está a autorização para que flutuantes – registrados como restaurante na classificação principal da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) – funcionem todos os dias da semana, das 9h às 16h, respeitado o limite de 50% de ocupação.

O funcionamento de restaurantes, sorveterias, lanchonetes e bares – registrados como restaurantes na classificação principal da CNAE – fica autorizado das 6h às 23h, de segunda a sábado, e das 7h às 16h, aos domingos.

Todas as atividades autorizadas pelo novo decreto deverão obedecer aos protocolos sanitários estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), sob pena de aplicação de sanções, como o fechamento do estabelecimento em caso de descumprimento.

Escolas – O Governo do Estado também publicou o Decreto nº 43.649, de 31 de março de 2021, que dispõe sobre o retorno facultativo, no âmbito do estado, das aulas semipresenciais e presenciais do Ensino Médio, ofertadas por instituições criadas e mantidas pela iniciativa privada, bem como de cursos livres da rede privada e das aulas do ensino fundamental e médio do Colégio Militar de Manaus (CMM).

As alterações nas medidas de restrição e de distanciamento social foram possíveis graças à redução nos casos e mortes por Covid-19. Segundo a FVS-AM, dados do dia 29 de março apontavam para diminuição de 11% da média móvel de casos e de 38% de óbitos no Amazonas, em 14 dias.

Confira todas as mudanças contidas os textos dos decretos.

D E C R E T A :

Art. 1.º Ficam prorrogados, até 18 de abril de 2021, os efeitos do

Decreto n.º 43.235, de 23 de dezembro de 2020, com as alterações

promovidas pelos Decretos n.º 43.271, de 06 de janeiro de 2021, 43.276,

de 12 de janeiro de 2021, 43.341, de 29 de janeiro de 2021, 43.377, de 05

de fevereiro de 2021, 43.413, de 13 de fevereiro de 2021, 43.448, de 19 de

fevereiro de 2021, 43.484, de 26 de fevereiro de 2021, 43.521, de 05 de

março de 2021 e Decreto n.º 43.598, de 20 de março de 2021.

Art. 2.º O caput dos artigos 1.º e 3.º do Decreto n.º 43.235, de 23 de

dezembro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.º Fica determinado aos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual que adotem,

preferencialmente, até 18 de abril de 2021, o regime de teletrabalho,

resguardados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência

e emergência, ficando a cargo do titular do órgão ou entidade autorizar

o retorno às atividades presenciais dos servidores, respeitados os

critérios dos grupos de risco.

(…)”

“Art. 3.º Ficam suspensos, até 18 de abril de 2021, no âmbito

dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder

Executivo Estadual, resguardados os serviços públicos essenciais e os

casos de urgência e emergência:

(…)”

D E C R E T A :

Art. 1.º Fica facultado o retorno às aulas semipresenciais e presenciais,

no âmbito do Estado do Amazonas, desde que respeitada a ocupação

máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de alunos por sala

de aula:

I – do ensino médio, ofertados por instituições criadas e mantidas pela

iniciativa privada;

II – de cursos livres da rede privada;

III – das aulas do ensino fundamental e médio do Colégio Militar de

Manaus – CMM.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às instituições

de ensino públicas, cujo funcionamento permanece suspenso, até ulterior

deliberação.

Art. 2.º As instituições privadas de educação que optarem pelo funcionamento semipresencial e presencial, na forma do artigo anterior, deverão

obedecer aos protocolos sanitários estabelecidos para a atividade, sob pena

de aplicação das sanções definidas nas normas em vigor, inclusive com a

possibilidade de fechamento imediato do estabelecimento, em caso de descumprimento.

Art. 3.º Em razão do disposto neste Decreto, o artigo 3.º do Decreto n.º

43.342, de 29 de janeiro de 2021, passa a vigorar com a inclusão dos incisos

V, VI e VII, com a seguinte redação:

“Art. 3.º O retorno às aulas de forma semipresencial ou presencial

fica suspenso, até ulterior deliberação, à exceção:

I – das instituições de educação infantil, creches e pré-escolas,

criadas e mantidas pela iniciativa privada, cujo retorno às aulas semipresenciais e presenciais fica facultado, desde que respeitada a

ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de

alunos por sala de aula e obedecidos os protocolos sanitários estabelecidos para a atividade;

II – das aulas do ensino fundamental I e II, ofertadas por instituições

criadas e mantidas pela iniciativa privada, cujo retorno às aulas semipresenciais e presenciais fica facultado, desde que respeitada a

ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de

alunos por sala de aula e obedecidos os protocolos sanitários estabelecidos para a atividade;

III – dos cursos técnicos, estágios, internatos e cursos do ensino

superior, todos relacionados à área de saúde, ofertadas por instituições

criadas e mantidas pela iniciativa privada, cujo retorno às aulas semipresenciais e presenciais fica facultado, desde que respeitada a

ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de

alunos por sala de aula e obedecidos os protocolos sanitários estabelecidos para a atividade;

IV – do ensino presencial mediado por tecnologia e educação

indígena da rede pública estadual de ensino, cujo retorno às aulas

semipresenciais e presenciais fica autorizado, desde que respeitada

a ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de

alunos por sala de aula e obedecidos os protocolos sanitários estabelecidos para a atividade;

V – do ensino médio, ofertados por instituições criadas e mantidas

pela iniciativa privada;

VI – de cursos livres da rede privada;

VII – das aulas do ensino fundamental e médio do Colégio Militar

de Manaus – CMM.

(…)”

Art. 4.º Ficam mantidas, até ulterior deliberação, as determinações constantes do Decreto n.º 43.342, de 29 de janeiro de 2021, e suas

alterações.

D E C R E T A :

Art. 1.º Fica instituída, no período de 05 a 18 de abril de 2021, a

restrição provisória da circulação de pessoas em espaços e vias públicas,

em todos os municípios do Estado do Amazonas, no período de 00 horas

às 06 horas da manhã, ressalvados os casos de extrema necessidade que

envolvam:

I – o transporte de cargas;

II – o deslocamento de veículos especiais, tais como ônibus e vans,

destinados ao transporte especial de funcionários da indústria;

III – o deslocamento para delivery de restaurantes, sorveterias,

lanchonetes e bares, durante as 24 horas do dia, observado o disposto no

inciso II, alínea “b”, do artigo 2.º deste Decreto;

IV – o deslocamento a drogarias e farmácias, bem como para delivery

de produtos farmacológicos, medicamentos e insumos médico-hospitalares,

durante as 24 horas do dia, observado o disposto no inciso VII do artigo 2.º

deste Decreto;

V – o deslocamento para atendimento e prestação de serviço

emergencial de saúde;

VI – o deslocamento de pessoas para prestar assistência ou cuidados

a doentes, idosos, crianças ou pessoas com deficiência ou necessidades

especiais;

VII – o deslocamento para as feiras e mercados públicos, a partir das

04 horas da manhã, observado o disposto no inciso XIII do artigo 2.º deste

Decreto;

VIII – o deslocamento dos profissionais de imprensa;

IX – o deslocamento de agentes públicos, profissionais de saúde e de

quaisquer outros setores, cujo funcionamento seja essencial para o controle

da pandemia de COVID-19, ou para o exercício de missão institucional, de

interesse público, por determinação de autoridade pública;

X – o deslocamento para a prestação de serviço e atendimento de

urgência e emergência em Clínicas Veterinárias e de serviço de assistência

à saúde dos animais, na forma do inciso X do artigo 2.º deste Decreto;

XI – o deslocamento a quaisquer órgãos públicos, inclusive delegacias

e unidades judiciárias, no caso de necessidade de atendimento presencial

ou no de cumprimento de intimação administrativa ou judicial;

XII – os deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou

por outros motivos de força maior ou necessidade impreterível, desde que

devidamente justificados.

Parágrafo único. Os deslocamentos autorizados deverão observar

as normas sanitárias vigentes, sendo obrigatório o uso de máscaras de

proteção.

Art. 2.º Fica autorizado, no período estipulado no artigo anterior,

em todos os municípios do Estado do Amazonas, o funcionamento das

atividades a seguir enumeradas, na forma especificada nos incisos deste

artigo, ficando vedado o funcionamento de todas as demais atividades:

I – supermercadistas de pequeno, médio e grande porte, atacadista,

pequeno varejo alimentício e padarias, ficando a entrada limitada a um

comprador por núcleo familiar, com funcionamento de 06 horas às 20 horas,

a fim de evitar aglomerações em suas dependências, com ocupação restrita

a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento;

II – restaurantes, sorveterias, lanchonetes e bares, registrados como

restaurante, na classificação principal da CNAE – Classificação Nacional de

Atividades Econômicas:

a) abertura ao público, com capacidade restrita a 50% (cinquenta

por cento) de ocupação, sendo permitidas as apresentações artísticas ao

vivo, limitadas a três profissionais por apresentação, sem salão de dança,

respeitadas as normas definidas em protocolo específico, e ficando expressamente vedados, em qualquer circunstância, o consumo no estabelecimento fora do horário de abertura e a abertura de áreas de parques de diversão,

brinquedotecas e similares:

1. de segunda-feira a sábado, no período de 06 horas da manhã

às 23 horas;

2. domingo, no período de 07 horas da manhã às 16 horas;

b) delivery, todos os dias da semana, durante as 24 horas do dia;

c) drive thru, todos os dias da semana, no período de 06 horas da

manhã às 23 horas;

III – flutuantes, registrados como restaurante, na classificação principal

da CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, com funcionamento autorizado todos os dias da semana, no período de 09 horas da

manhã às 16 horas, respeitado o limite de 50% (cinquenta por cento) de

ocupação, sendo expressamente vedadas as apresentações artísticas ao

vivo, o consumo no estabelecimento fora do horário de abertura, bem como

a abertura de áreas de parques de diversão, brinquedotecas e similares;

IV – distribuidora de água mineral e gás de cozinha, que poderão

funcionar das 06 horas às 18 horas;

V – as empresas de segurança privada;

VI – o Setor Industrial em geral, cujo funcionamento está autorizado ao

longo das 24 horas do dia;

VII – drogarias e farmácias, que poderão funcionar 24 horas por dia,

ficando a entrada limitada a um comprador por núcleo familiar, com venda

restrita a produtos de higiene, medicamentos e outros produtos farmacêuticos;

VIII – o atendimento presencial médico, odontológico, psicológico,

de fisioterapia e de enfermagem, com agendamento prévio ou de forma

emergencial e, ainda:

a) Clínicas que tratem, em caráter continuado, pacientes oncológicos,

cardiopatas, renais, diabéticos, obstétricas e pediátricas;

b) Clínicas e consultórios médicos que prestem serviços de

assistência à saúde, com serviços médicos ambulatoriais, visando à

diminuição da sobrecarga da rede pública e privada;

c) Clínicas de Vacinação;

IX – comércio de artigos médicos e ortopédicos;

X – Clínicas Veterinárias e de serviço de assistência à saúde dos

animais, apenas para atendimentos de urgência e emergência;

XI – atividades do comércio em geral:

a) com a abertura ao público dos estabelecimentos a seguir, nos

horários e forma especificados, de segunda-feira a sábado, ficando vedada

a abertura aos domingos:

1. estabelecimentos de rua, galerias e mini shoppings: de 09 horas

da manhã às 17 horas, exceto cinemas, teatros, parques de diversão, circos,

brinquedotecas e similares;

2. Shopping Centers: de 10 horas da manhã às 20 horas, com

capacidade limitada a 50% (cinquenta por cento) de público e ocupação

máxima de 70% (setenta por cento) de seus estacionamentos, exceto as

praças de alimentação, cujo funcionamento reger-se-á pelo disposto no

inciso II deste artigo e os cinemas, teatros, parques de diversão, circos, brinquedotecas e similares, cujo funcionamento é vedado;

b) na modalidade delivery, nos horários e forma a seguir especificados, mediante a apresentação de plano de ação elaborado pelas associações

comerciais ao Comitê de Enfrentamento à Covid -19:

1. de 08 horas da manhã às 17 horas, para os estabelecimentos

localizados na rua, galerias e mini shoppings;

2. de 08 horas da manhã às 20 horas, para os estabelecimentos

localizados em Shopping Centers;

c) na modalidade drive thru, nos horários e forma a seguir especificados, mediante a apresentação de plano de ação elaborado pelas

associações comerciais ao Comitê de Enfrentamento à Covid -19:

1. de 08 horas da manhã às 17 horas, para os estabelecimentos de

rua, galerias e mini shoppings;

2. de 10 horas da manhã às 20 horas, para os estabelecimentos

localizados em Shopping Centers;

XII – petshops e estabelecimentos que comercializem alimentos

e medicamentos destinados a animais, com abertura ao público e nas

modalidades delivery e drive thru, de 08 horas da manhã às 17 horas;

XIII – as feiras e mercados públicos, que comercializem produtos in

natura, respeitado o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) de sua

capacidade, ficando vedado o consumo no local, com funcionamento restrito

ao período de:

a) 04 horas da manhã às 15 horas, para as feiras e mercados abastecedores;

b) 07 horas da manhã às 17 horas, para as feiras e mercados em

bairros;

c) 16 horas às 20 horas, para as feiras da Agência de Desenvolvimento

Sustentável do Amazonas – ADS e as feiras dos produtores;

XIV – postos de combustível e lojas de conveniência, com funcionamento no período de 06 horas às 20 horas, ficando expressamente vedado

o consumo no local e nas dependências do posto;

XV – bancos, cooperativas de crédito, loterias e a Agência de Desenvolvimento e Fomento do Estado do Amazonas, utilizando o protocolo de

segurança, visando evitar a aglomeração de pessoas na área interna e

externa do estabelecimento;

XVI – prestadores de serviços públicos essenciais, relacionados a

serviços de abastecimento de água, gás, energia e internet;

XVII – serviços notariais e de registros;

XVIII – atividades de escritório em geral, com 50% (cinquenta por cento)

de ocupação, no período de 08 horas da manhã às 16 horas, de segunda

a sexta-feira, evitando presença de maiores de 60 (sessenta) anos, ainda

não vacinados com as duas doses da vacina, e pessoas com comorbidades

reconhecidas pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI;

XIX – advogados, no exercício da função;

XX – floriculturas;

XXI – obras e serviços de engenharia, desde que diretamente

relacionados à área de saúde e infraestrutura, como aeroportos, rodovias,

ramais, pontes e viadutos, portos, petróleo e gás, bem como obras

emergenciais de reparo em infraestrutura básica e de segurança predial ou

viária e obras em canteiros de construções multifamiliares, além das obras

industriais, comerciais e residenciais, no período de 07 horas da manhã às

17 horas;

XXII – hotéis e pousadas, com seu funcionamento restrito ao

atendimento aos hóspedes em trânsito, e motéis, sendo permitido o funcionamento dos restaurantes, neles localizados, respeitando o que estabelece

o inciso II deste artigo, bem como barcos hotéis, desde que os hóspedes não

tenham contato com comunidades tradicionais ribeirinhas, ficando vedado o

desembarque nestes locais;

XXIII – as oficinas mecânicas em geral, mediante agendamento prévio,

das 08 horas da manhã às 17 horas, com limite de ocupação de 50%

(cinquenta por cento);

XXIV – serviço de assistência técnica em geral (fogão, TV, som,

computador, geladeira, aparelho de ar condicionado, equipamentos elétricos

e hidráulicos, etc), no período de 08 horas da manhã às 17 horas;

XXV – serviços de controle de pragas e sanitização, neles incluídos

jardinagem e limpeza de piscinas, realizados em domicílio pelos estabelecimentos e prestadores de serviço do segmento, no período de 06 horas da

manhã às 20 horas;

XXVI – instituições de natureza filantrópica, que fazem arrecadação e

distribuição de doações, no período de 08 horas da manhã às 17 horas;

XXVII – salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e similares,

com funcionamento de segunda-feira a sábado, das 10 horas da manhã às

20 horas, para os estabelecimentos localizados em Shopping Centers, e de

09 horas da manhã às 18 horas, para os estabelecimentos localizados na

rua, respeitada, em ambos os casos, a ocupação máxima de 50% (cinquenta

por cento) da capacidade;

XXVIII – lojas de som, acessórios, insulfilme e similares, com funcionamento de segunda a sexta-feira, no período de 09 horas da manhã às 17

horas, com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade;

XXIX – marinas e os Cursos de Arrais Amador, com funcionamento

todos os dias da semana, no período das 06 horas da manhã às 16 horas;

XXX – atendimentos individualizados por profissionais de educação

física em domicílio;

XXXI – academias e similares, com funcionamento de segunda-feira a

sábado, no período de 06 horas da manhã às 20 horas, sendo permitidas

somente aulas individuais e vedadas as aulas coletivas, com ocupação

restrita a 50% (cinquenta por cento) da capacidade do estabelecimento;

XXXII – parques e espaços públicos, apenas para a realização de

atividades individuais, ao ar livre;

XXXIII – lan houses, com a abertura ao público, de segunda-feira a

sábado, no horário de 09 horas da manhã às 17 horas, ficando vedada a

abertura aos domingos;

XXXIV – balneários, parques aquáticos, clubes recreativos e similares,

com funcionamento autorizado todos os dias da semana, de 07 horas da

manhã às 16 horas, respeitado o limite de até 50% (cinquenta) por cento da

capacidade do estabelecimento.

Art. 3.º O funcionamento de áreas comuns de condomínios, excetuados

os salões de festas, que permanecerão fechados, será regulado pelos

condôminos, desde que respeitados os protocolos sanitários estabelecidos

pela Fundação de Vigilância em Saúde, sob pena de aplicação das sanções

definidas nas normas em vigor.

Art. 4.º Fica permitido, durante as 24 horas do dia, o transporte de

cargas intermunicipal.

Art. 5.º Fica permitido o transporte intermunicipal de passageiros,

condicionado à autorização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos

Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM e do

município de destino, respeitada a ocupação máxima de 50% (cinquenta por

cento) da capacidade

Parágrafo único. O transporte em embarcações a jato poderá ser

realizado, exclusivamente para viagens com limite de até 1 (uma) hora de

duração, respeitado o limite de 70% (setenta por cento) de ocupação.

Art. 6.º A visitação aos presídios ficará a critério do Secretário de Estado

de Administração Penitenciária.

Art. 7.º Ficam proibidos, ainda, em todos os municípios do Estado do

Amazonas:

I – o funcionamento de espaços públicos em geral para visitação,

encontros e passeios, ficando permitida, apenas, a realização de práticas

esportivas individuais;

II – o funcionamento de boates, casas de shows e estabelecimentos

similares, independentemente da quantidade de público;

III – a realização de reuniões comemorativas nos espaços públicos,

clubes e condomínios, bem como a realização de eventos de formatura,

aniversários e casamentos, independentemente da quantidade de público.

Art. 8.º Todas as atividades autorizadas por este Decreto deverão

obedecer aos protocolos sanitários estabelecidos pela Fundação de

Vigilância em Saúde, na forma dos Anexos I e II deste Decreto, sob pena

de aplicação das sanções definidas nas normas em vigor, inclusive com a

possibilidade de fechamento imediato do estabelecimento, em caso de descumprimento.

Art. 9.º Fica suspenso, até 18 de abril de 2021, o funcionamento de

todas as atividades comerciais e serviços não especificados neste Decreto.

Art. 10. As disposições previstas neste Decreto não dependem de ato

normativo complementar para sua aplicação e a sua fiscalização será feita

pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo

Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, pelo Instituto de Defesa

do Consumidor – PROCON/AM e pela Vigilância Sanitária Estadual, em

conjunto com a Guarda Municipal e com a Vigilância Sanitária Municipal,

mediante a adoção de ações que garantam o cumprimento da restrição de

circulação de pessoas, no horário especificado, em espaços e vias públicas,

e, das demais normas deste Decreto, e, ainda:

I – abordagem e controle de circulação de transeuntes e veículos

particulares;

II – controle da entrada e saída de pessoas e veículos no município.

§ 1.º Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, os órgãos

do Sistema Estadual de Segurança Pública, bem como aqueles responsáveis

pela fiscalização dos serviços públicos, dentre eles, a Fundação de Vigilância

em Saúde – FVS e o Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/AM,

ficam autorizados a aplicar sanções previstas em lei, relativas ao descumprimento de determinações do órgão licenciador, autorizador e/ou concedente,

independente da responsabilidade civil e criminal, bem como, de maneira progressiva, as seguintes penalidades, nos termos do artigo 268 do Código

Penal:

I – advertência;

II – multa diária de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pessoas

jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência;

III – embargo e/ou interdição de estabelecimentos.

§ 2.º As autoridades públicas estaduais e cidadãos que tiverem ciência

do descumprimento das normas deste Decreto, deverão comunicar o fato à

Polícia Civil, que adotará as medidas de investigação criminal cabíveis, bem

como de aplicação das penalidades.

Art. 11. Ficam revogados, a partir de 05 de abril de 2021, o Decreto n.º

43.596, de 20 de março de 2021, e suas alterações, e as demais disposições

em contrário.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

operando seus efeitos no período de 05 a 18 de abril de 2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em

Manaus, 31 de março de 2021.

WILSON MIRANDA LIMA

Governador do Estado do Amazonas

FLÁVIO CORDEIRO ANTONY FILHO

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil