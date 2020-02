Infraero abre chamamento para interessados em concessão de área no Aeroporto de Tabatinga

A Infraero abriu um chamamento público para buscar interessados na concessão de área no Aeroporto Internacional de Tabatinga (AM). O espaço, que tem 500 metros quadrados e conta com um hangar edificado, deverá ser utilizado exclusivamente para o desempenho de atividades de hangaragem e manutenção de aeronaves próprias e/ou de terceiros.

Por meio do Chamamento é possível convocar empresas para se habilitarem ao processo de concessão mediante avaliação de propostas, orçamentos e documentos solicitados; tornando o andamento mais ágil.

As empresas interessadas deverão apresentar carta de intenção na sessão pública, que ocorrerá no dia 2 de março, às 10h, no Auditório (Sala nº 01) do 2º andar do Ed. Infraero, no endereço SCS Quadra 04, Bloco A, em Brasília (DF). Durante a sessão, também serão prestados eventuais esclarecimentos e informações complementares.

De acordo com o edital de chamamento, disponível no endereço http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/servlet/DetalheLicitacao?idLicitacao=159885, o prazo contratual proposto é de 36 meses e o preço mínimo mensal é de R$ 1.245.

O aeroporto

Com capacidade para receber 1,6 milhão de passageiros por ano, o Aeroporto Internacional de Tabatinga conta com voos da Azul Linhas Aéreas para Manaus, além de voos da aviação geral (táxi aéreo) e militar, servindo como ponto estratégico de apoio às operações da Força Aérea Brasileira, Exército, Marinha e Polícia Federal (PF).

No início de 2016, foram entregues as obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto. Com investimento de R$ 20,48 milhões, o espaço passou de 1.065 m² para 5.221 m². A área total das salas de embarque e desembarque passou de 238 m² para 1.166 m². Além da ampliação, a sala de desembarque recebeu uma segunda esteira de restituição de bagagens. A área de check-in foi ampliada, passando a contar com espaço para oito balcões de atendimento.

A área comercial do terminal de passageiros também foi expandida e conta agora com 31 novos espaços, incluindo uma nova praça de alimentação. As obras em Tabatinga contemplaram ainda uma nova Estação de Tratamento de Esgoto, uma nova subestação de energia com potência de 1000 kVA, além de dois geradores de 325 KVA cada, duas novas torres de iluminação do pátio de manobras, entre outras melhorias.

Foto: Divulgação/Infraero