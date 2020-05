Iniciado distribuição de 223 mil kits do ‘Merenda em Casa’ para municípios do interior do AM

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, deu início ao envio de mais de 223 mil kits de alimentos que serão distribuídos para estudantes dos municípios do interior, como parte do programa “Merenda em Casa”. Com isso, nos próximos dias, pais, responsáveis e alunos da rede estadual deverão ser acionados pelas equipes das Coordenadorias Regionais de Educação (CRE) para retirada do benefício na própria unidade de ensino em que o estudante está matriculado.

Desse número, cerca de 137 mil kits serão destinados, inicialmente, a alunos do entorno de Manaus e das calhas dos rios Negro, Médio e Alto Solimões e Madeira. Ainda este mês, a secretaria também começa a atender as regiões do Baixo Amazonas e do Baixo Solimões. Ao todo, além de Manaus, 32 municípios serão atendidos com kits produzidos na capital.

Na última sexta-feira (08/05), foram enviados mais de 5 mil kits para o município de Iranduba. “Além dos kits, também iniciamos a organização dos pontos de apoio e distribuição na cidade. Iranduba vai ser o primeiro município a iniciar esse processo. Estamos saindo da capital já com os kits prontos para facilitar os trabalhos das equipes”, explicou a secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Araújo.

Entorno

Coordenador de Logística, José Venâncio destacou que o programa chega agora a sua terceira fase, que é distribuição no interior. “O interior começa hoje um novo cenário. Começamos a encaminhar para Iranduba nesse exato momento. Os caminhões estão fazendo abastecimento para Iranduba e também vamos começar a chegar em Manacapuru e Novo Airão. O objetivo é atingir 33 municípios com kits prontos para fazer a entrega”, destacou.

Desde a última segunda-feira (11/05), o cronograma da equipe de logística responsável pela distribuição iniciou também os trabalhos para mais 11 municípios do entorno da capital: Manacapuru, Itacoatiara, Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Novo Airão, Manaquiri, Itapiranga e Silves.

Em Iranduba, os kits serão entregues para estudantes de todas as modalidades. “Temos em torno de 5.600 alunos, dentre eles pessoas de baixa renda, pessoas que estão nas comunidades, pessoas que moram em zona rural, nas comunidades ribeirinhas e que hoje estão na dependência de receber ajuda do Governo. Então o kit de merenda veio ajudar nas necessidades dos alunos de baixa renda”, ressaltou a coordenadora de Educação em Iranduba, Neila Nádia Lobo.

Calhas

Paralelamente, também estão sendo montados os kits para envio aos municípios de Manicoré, Humaitá, Borba, Novo Aripuanã, Tefé, Alvarães, Uarini, Barcelos, Parintins, Maués, Barreirinha, Urucurituba, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, Coari, Codajás, Anori, Caapiranga e Anamã, localidades do Baixo Amazonas e Baixo Solimões.

Recurso

Os 86 mil kits restantes serão viabilizados por meio do Programa de Apoio a Gestão Escolar (Pague). O recurso já está sendo liberado pelo Governo do Amazonas. Desta forma, os gestores das escolas poderão adquirir os itens no comércio da sua cidade e montar os kits para os estudantes, movimentando, assim, a economia local. Serão 29 cidades contempladas dessa maneira.

Entrega

Para o interior do Amazonas, diferentemente da capital, não há a necessidade de cadastramento por meio do aplicativo Sasi. Ao invés disso, cada Coordenadoria Regional está fazendo o levantamento do quantitativo de estudantes por turma, com suas respectivas matrículas. Logo, estando devidamente matriculado, o estudante receberá, automaticamente, o benefício do “Merenda em Casa”. Será um por matrícula.

Com relação aos prazos, pais ou responsáveis devem ficar atentos e no aguardo. Cada unidade de ensino informará, por meio de TV, rádio e mídias digitais, os dias e horários em que os kits serão entregues. As datas serão previamente agendadas e informadas pelas escolas.

O benefício do “Merenda em Casa” será distribuído na própria escola do aluno. Serão beneficiados estudantes de todas as modalidades de ensino.

No ato do comparecimento para recebimento do kit, os pais ou responsáveis por alunos menores de idade devem apresentar um documento oficial (RG, CNH, CTPS) ou certidão de nascimento para comprovar o parentesco. Caso o estudante seja maior de idade, ele poderá receber o seu benefício mediante seus documentos de identificação.

Ainda no momento do recebimento, será necessária a assinatura de uma cautela, atestando a quantidade dos itens recebidos.