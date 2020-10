Kits feira entregues em Alvarães beneficiarão cerca de 500 agricultores familiares

O município de Alvarães foi contemplado, neste sábado (17/10), com a doação de kits feira pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), órgão vinculado ao Sistema Sepror. A entrega contou com a presença do governador Wilson Lima. A iniciativa visa melhorar as condições de trabalho e consequentemente aumentar a renda dos feirantes do município.

Na ocasião, foram entregues três tendas de 10×10 m², três expositores de pescado, 70 mesas, 70 cadeiras, 70 coletes e 70 bonés para os feirantes. Visando a segurança da população contra à Covid-19, também foram doados cinco litros de álcool em gel e cinco litros de álcool líquido.

“Essa estrutura que chegou aqui de tendas, cadeiras, banquetas, uniformes e outros acessórios serão importantes para os feirantes. Essa feira deverá funcionar uma vez por semana. Isso é importante para poder garantir que essas pessoas comercializem seus produtos e isso garanta a eles uma geração de renda para sustentar suas famílias”, destacou o governador Wilson Lima.

A expectativa é de que a nova estrutura atenda inicialmente cerca de 50 feirantes agricultores e beneficie indiretamente cerca de 500 pessoas que vivem da agricultura familiar. O espaço, localizado na praça central da cidade, também se apresenta como mais uma opção de comércio para os moradores de Alvarães.

“Esse é um sonho realizado no município de Alvarães. Esses equipamentos vão ajudar muito na renda e na economia de novos agricultores, trazer geração de emprego e renda para as nossas famílias de Alvarães”, afirmou o gerente do Instituto de Desenvolvimento Agrícola do Amazonas (Idam), João Mendes. A feira deve ter sua primeira edição realizada ainda este mês.