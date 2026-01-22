Lancha escolar naufraga em Alvarães durante forte temporal; veja vídeo

Um forte temporal causou o naufrágio de uma lancha escolar na manhã desta quarta-feira (21), no município de Alvarães, interior do Amazonas. Embora o susto tenha sido grande, a embarcação estava ancorada e vazia no momento em que afundou. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente.

Chuva intensa alagou a embarcação

De acordo com a administração municipal, o volume excessivo de água da chuva invadiu o interior da lancha, o que comprometeu a sua flutuabilidade. Em decorrência disso, o peso da água levou ao naufrágio parcial da embarcação. Logo após o ocorrido, equipes de manutenção deslocaram-se até o local visto que precisavam avaliar os danos e iniciar os procedimentos de resgate.

Nesse sentido, um vídeo que circula nas redes sociais mostra a força do temporal no ponto onde a lancha permanecia atracada. Então, as imagens comprovam que o mau tempo castigou a orla do município desde as primeiras horas do dia.

Período de férias evitou tragédia

Conforme relatos de testemunhas, os alunos e profissionais que utilizam o transporte escolar estão em período de férias. Visto que não havia aulas programadas, a lancha permanecia inativa e sem passageiros a bordo. Dessa forma, o prejuízo limitou-se apenas à estrutura física da embarcação, ao passo que a prefeitura já providenciou a retirada do veículo da água.

