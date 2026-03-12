Omar Aziz reforça compromisso com a ciência e a pesquisa em visita à Fiocruz em Manaus

O senador Omar Aziz, pré-candidato ao Governo do Amazonas, visitou na manhã desta quinta-feira (12) a sede da Fundação Oswaldo Cruz em Manaus. Durante a agenda, o parlamentar conversou com pesquisadores, conheceu projetos desenvolvidos pela instituição e destacou a importância da ciência para o desenvolvimento do estado. A unidade da Fiocruz no Amazonas é referência em pesquisas voltadas à saúde pública, biodiversidade e doenças tropicais, áreas consideradas estratégicas para a região amazônica.

Durante o encontro, Omar Aziz ressaltou que tem destinado emendas parlamentares para apoiar pesquisas científicas, especialmente desenvolvidas pela Fiocruz e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

“A vida me ensinou a acreditar na ciência. Tem duas instituições que eu tenho respeito muito grande na área de pesquisa, que é a Fiocruz e a Embrapa. Se você chegar com algum projeto e disser: Omar, tenho um projeto em pesquisa disso aqui, que vai custar tanto, vocês vão contar comigo. Pode ter certeza, porque eu acredito na ciência”, afirmou o senador.

Omar também destacou o papel transformador do conhecimento científico e defendeu que o Amazonas fortaleça os investimentos em pesquisa voltada à melhoria da qualidade de vida da população.

“A ciência salva, a ciência muda muita coisa. E nós queremos usar a ciência no nosso estado pra ajudar a salvar vidas”, destacou.

A visita faz parte da agenda de diálogos que o senador tem realizado com diferentes setores da sociedade amazonense, incluindo pesquisadores, empreendedores e lideranças políticas, com o objetivo de discutir propostas para o desenvolvimento econômico e social do estado.

*Com informações da assessoria