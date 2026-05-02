Wesley Safadão e Israel Muniz abrem com shows marcantes a XXIII Festa da Castanha 2026 em Tefé

A noite desta sexta-feira (01) foi marcada por muita animação, música e grande presença de público na abertura da XXIII Festa da Castanha 2026, no município de Tefé. O evento, já tradicional na região, começou em grande estilo na Praça Remanso do Boto, reunindo moradores e visitantes em um clima de celebração e valorização cultural.

O principal destaque da noite foi o show do cantor Wesley Safadão, que levou a multidão ao delírio com seus sucessos. Com uma apresentação eletrizante, o artista colocou o público para cantar e dançar, garantindo momentos de muita diversão e energia.

Além dele, o cantor Israel Muniz também subiu ao palco e animou a festa com um repertório contagiante, reforçando o talento dos artistas que compõem a programação do evento.

A primeira noite da festa já deu o tom do que vem pela frente. A programação segue com grandes atrações, incluindo shows de Klessinha e da banda Calcinha Preta, prometendo manter o público animado nos próximos dias.

Promovida pela Prefeitura de Tefé, sob a gestão do prefeito Nicson Marreira, a Festa da Castanha reafirma seu papel como um dos principais eventos culturais do município. A iniciativa fortalece a economia local, movimenta o turismo e valoriza as tradições da região, consolidando Tefé como um importante polo cultural do Amazonas.