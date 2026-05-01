Prefeitura de Tefé antecipa 1ª parcela do 13º salário e impulsiona economia durante a Festa da Castanha

A Prefeitura de Tefé iniciou a semana com uma notícia positiva para o funcionalismo público municipal: a primeira parcela do 13º salário dos servidores já está disponível nas contas. O anúncio foi feito pelo prefeito Nicson Marreira por meio de suas redes sociais, destacando o compromisso da gestão com a organização financeira e a valorização dos trabalhadores.

Segundo o prefeito, a antecipação do benefício reforça o planejamento da administração municipal e garante mais tranquilidade aos servidores. “É assim que a gente gosta: tudo caminhando, organizado e dando certo! Seguimos firmes, com energia lá em cima e trabalhando pra fazer sempre o melhor. Bora pra cima!”, afirmou.

A liberação da primeira parcela do 13º salário chega em um momento estratégico para o município, especialmente com a realização da tradicional Festa da Castanha, que atrai milhares de visitantes a Tefé. A injeção de recursos na economia local deve fortalecer o comércio, impulsionar as vendas e movimentar diversos setores durante os dias de programação.

Com mais dinheiro em circulação, áreas como alimentação, vestuário, hospedagem e serviços tendem a registrar aumento significativo na demanda, beneficiando empreendedores e trabalhadores locais. A expectativa é de que o impacto positivo se estenda por todo o período festivo, contribuindo para o aquecimento econômico da cidade.

A medida reforça não apenas o compromisso da gestão municipal com os servidores, mas também evidencia a importância do planejamento financeiro como ferramenta de desenvolvimento, especialmente em períodos de grande movimentação turística e cultural em Tefé.