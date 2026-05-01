Beleza, cultura e tradição marcam a primeira noite da XIII Festa da Castanha em Tefé

A abertura da XIII Festa da Castanha, realizada nesta quinta-feira (30), em Tefé, foi marcada por uma noite de celebração, cultura e grande participação popular. Com uma estrutura organizada para receber o público, o evento começou em clima de festa e já demonstrou o sucesso de mais uma edição de uma das mais tradicionais festividades do município.

Logo nas primeiras horas da programação, o público acompanhou apresentações do show de calouros, com destaque para músicas autorais que valorizaram os talentos locais. Em seguida, bandas regionais subiram ao palco e garantiram a animação, reunindo famílias e visitantes em um ambiente de confraternização e alegria.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi o desfile das candidatas ao título de Rainha da Castanha 2026. Cinco jovens brilharam na passarela, esbanjando charme, beleza e desenvoltura. A disputa aconteceu em três categorias: Esportivo, Banho e Gala, onde as participantes mostraram elegância e confiança diante do público e dos jurados.

A expectativa agora se volta para a segunda noite do evento, quando as candidatas retornarão à passarela com o traje típico — etapa decisiva que deve consagrar a grande vencedora desta edição.

A realização da festa conta com o apoio da Prefeitura de Tefé, que tem investido na valorização da cultura local e na promoção de eventos que fortalecem a identidade regional. A gestão do prefeito Nicson Marreira tem sido fundamental para garantir a estrutura e a organização do evento, proporcionando segurança, entretenimento e incentivo à economia local.