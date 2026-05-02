Pâmela Costa é coroada Rainha da Castanha 2026 com apresentação marcada por cultura e tradição em Tefé

A noite desta sexta-feira (1) foi de brilho, emoção e celebração da cultura amazônica. Pâmela Costa foi eleita a Rainha da Castanha 2026 após se destacar entre outras quatro candidatas na disputa pelo título, consolidando-se como um dos grandes nomes desta edição da festa. Durante a apresentação em traje típico, Pâmela levou ao palco o tema “A Deusa Bertholletia Excelsa”, em referência à castanheira símbolo de força e riqueza da floresta. Com uma performance marcante, a nova rainha entregou ao público um espetáculo que uniu dança, cultura e religiosidade, arrancando aplausos e reforçando a identidade regional do evento. A escolha da Rainha da Castanha é um dos momentos mais aguardados da programação, e neste ano não foi diferente. Com carisma, presença de palco e forte conexão com o tema apresentado, Pâmela conquistou os jurados e o público, garantindo a coroa. Agora como Rainha da Castanha 2026, Pâmela Costa inicia seu reinado representando a beleza, a tradição e a cultura de Tefé. A expectativa é que sua trajetória ultrapasse as fronteiras do município, levando seu talento para concursos em nível estadual e até nacional.