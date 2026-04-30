Portal Tefé News fará transmissão ao vivo da XXIII Festa da Castanha e promete cobertura completa e em tempo real

O município de Tefé já respira cultura, música e tradição com a chegada da Festa da Castanha, que em sua 23ª edição promete movimentar a cidade entre os dias 30 de abril e 3 de maio, na tradicional Praça Remanso do Boto. O evento, que valoriza a identidade amazônica e a força da cultura local, reúne uma programação diversificada com shows nacionais, atrações regionais, concursos culturais e manifestações populares.

A abertura, na quinta-feira (30), marca a “Festa dos Visitantes”, com a chegada do Castanhito e uma sequência de atividades que incluem concurso de música inédita, desfile de candidatas e apresentações musicais. Já no sábado (2), considerado um dos pontos altos do evento, o público poderá curtir grandes nomes como Klessinha e a banda Calcinha Preta, além de artistas regionais e apresentações culturais que atravessam a madrugada.

O encerramento, no domingo (3), promete emoção e grande público com shows de Eric Land e Henry Freitas, consolidando a festa como um dos maiores eventos do calendário cultural do Amazonas.

E para quem não puder estar presente, o Portal Tefé News fará uma cobertura completa e em tempo real. A transmissão acontecerá simultaneamente pelo YouTube, Facebook e Instagram, levando ao público todos os detalhes da festa dos bastidores às apresentações, da cultura aos grandes shows.

Com uma equipe dedicada, o portal promete mostrar muito mais do que o palco principal: entrevistas exclusivas, curiosidades, movimentação da cidade e a energia contagiante do público que faz da Festa da Castanha um evento único.

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