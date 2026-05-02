Prefeito Nicson Marreira recebe parlamentares na XXIII Festa da Castanha e assina construção de praça no bairro Abial

Fortalecimento institucional e presença política

Investimento histórico para o bairro do Abial

Cultura, tradição e desenvolvimento

Compromisso com o futuro de Tefé

A XXIII Festa da Castanha, considerada uma das maiores celebrações culturais da região Norte, se consolidou também como um importante espaço de articulação política para o município de Tefé. O prefeito Nicson Marreira recebeu diversas lideranças políticas durante o evento, reforçando parcerias institucionais e garantindo avanços concretos para a população. Entre as autoridades presentes estiveram o senador Plínio Valério, o deputado federal Átila Lins e os deputados estaduais Dr. George Lins, Carlinhos Bessa e Saimon Bessa, evidenciando o fortalecimento do diálogo entre o executivo municipal e o legislativo em diferentes esferas.A presença de parlamentares durante a festividade demonstra o alinhamento político e a busca por investimentos e infraestrutura para Tefé. O encontro entre lideranças reforça a importância da união entre os poderes para garantir recursos e projetos que atendam às demandas da população. Segundo o prefeito Nicson Marreira, o momento vai além da celebração cultural: trata-se também de uma oportunidade estratégica para consolidar parcerias e viabilizar melhorias para o município.Um dos principais anúncios realizados durante o evento foi o ato solene de assinatura para a construção da Praça de Alimentação do bairro do Abial, uma demanda antiga dos moradores que começa a sair do papel. A primeira etapa do projeto já conta com investimento de R$ 1 milhão, com início das obras previsto para os próximos dias. Além disso, a segunda fase já está assegurada, com mais R$ 2,5 milhões destinados à continuidade da construção. O recurso é fruto de articulação política e parceria direta com o deputado federal Átila Lins, destacando a importância do apoio parlamentar para a execução de obras estruturantes no município.Além dos avanços políticos e institucionais, a XXIII Festa da Castanha reafirma a identidade cultural de Tefé, reunindo milhares de pessoas em uma celebração marcada por alegria, tradição e valorização das raízes amazônicas. A gestão municipal destaca que o fortalecimento do evento também contribui para o desenvolvimento econômico local, movimentando o comércio, incentivando o turismo e promovendo a cultura regional.A articulação política evidenciada durante a festa reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento de Tefé. A união entre o poder público municipal e os parlamentares segue como peça-chave para garantir novos investimentos e melhorias na qualidade de vida da população. Com avanços concretos e projetos em andamento, o município segue em destaque, unindo tradição e progresso em um cenário de crescimento e oportunidades.