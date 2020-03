Mais 11 novos casos de Coronavírus no Amazonas; Novo Airão entra na lista

Chega a 151 casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. De ontem, domingo (29), até hoje, segunda-feira (30), o estado apresentou 11 novos casos. Os dados foram divulgados em coletiva online.

De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto, desses 11 novos casos, 9 são em Manaus e 2 do interior, dos municípios de Parintins e Novo Airão.

Dos infectados, 22 estão internados, 11 deles estão em leitos clínicos, sendo 10 em rede privada e um no Hospital Delphina. Já os outros 11 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 4 no Hospital Delphina e 7 em rede privada.

Além disso, ainda 110 amostras sendo processadas pelo Lacen. Agora o interior possui 11 casos confirmados com Coronavírus, sendo três Parintins (com um óbito), dois em Manacapuru, dois em Itacoatiara, um em Santo Antônio do Içá, um em Boca do Acre, um em Anori e um em Novo Airão.

Cura

Rosemary afirmou ainda que dos que estão em isolamento social, quatro já saíram do período de quarentena. Ainda está sendo planejado a criação de hospitais de campanha, que ficarão ao redor do Hospital Delphina, para ampliar o número de leitos clínicos para atender os pacientes com Covid-19.