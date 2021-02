Mais 17 pacientes com Covid-19 são transferidos para Manaus em duas operações aéreas de Tefé e Coari

As ações do Governo do Amazonas para promover melhorias na rede de atendimento de saúde do estado não param. Ao longo da tarde e início da noite desta terça-feira (16/02), mais 17 pacientes com Covid-19 foram transferidos do interior para Manaus. Ao todo, 14 pessoas foram trazidas da cidade de Tefé (distante 523 quilômetros da capital), e outras três vieram de Coari (distante 363 quilômetros de Manaus). Todos foram encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, referência para casos da doença.

Os dois voos foram feitos em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O primeiro, vindo de Coari, chegou por volta das 14h10, no Aeroporto de Ponta Pelada, zona sul da capital. De lá, os três pacientes foram levados em ambulâncias para o HPS Delphina Aziz, onde darão continuidade ao tratamento.

No início da noite, o segundo voo, vindo de Tefé, chegou por volta das 18h50, com os outros 14 pacientes. Todo o trabalho foi acompanhado pela equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), com apoio logístico da Casa Militar.

Procedimento – Para que sejam transferidos, os pacientes acometidos pela Covid-19 passam por uma triagem prévia. E precisam atender os requisitos do quadro de saúde para a realização do procedimento de transferência.

Transferências – A força-tarefa realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com o Governo Federal, para garantir atendimento à população, tem atuado em transferências do interior para Manaus. Desde o último sábado (13/02), já foram transferidos do interior para a capital 38 pessoas acometidas pela Covid-19.

Fotos: Djalma Júnior e Lucas Silva/ Secom