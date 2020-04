Mais dois óbitos por Coronavírus no AM, confirma FVS

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) recebeu, nesta tarde (02/04), os resultados dos exames relativos a seis óbitos em investigação como casos de suspeitos por novo Coranavírus (Covid-19). Desses, cinco foram descartados e um confirmado – um homem de 50 anos, sem doença crônica, que estava internado na rede particular e faleceu no dia 1⁰ de abril, por volta das 21h.

Um outro homem, de 85 anos, que havia sido internado no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, no dia 26 de março, notificado para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), faleceu no dia 27 de março e teve seu exame coletado para nova investigação. O resultado também saiu na tarde de hoje e testou positivo para Covid-19. O idoso tinha histórico de hipertensão e diabetes.

Um em investigação

Também na tarde desta quinta-feira, a FVS informa que recebeu a notificação de mais um óbito ocorrido com suspeita de Covid-19 no SPA da Zona Sul. Trata-se de uma mulher de 72 anos, com histórico de hipertensão e diabetes, que procurou o SPA assim que sentiu falta de ar. Ela veio a óbito durante o atendimento. A equipe do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) foi deslocado para unidade para realização de coleta pós-morte.