Mais sete casos de Coronavírus no AM; total é de 54

Mais sete casos confirmados de Covid-19 foram registrados no Amazonas. Agora o estado possui 54 casos confirmados com a doença, sendo dois de Parintins e um deles que já veio a óbito no início da noite desta terça-feira (24).

A atualização no número de casos ocorreu durante coletiva online realizada na tarde desta quarta-feira (25) pelo Governador do Amazonas, Wilson Lima, e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Pinto.

Além dos casos confirmados, ainda há 21 em investigação. Dos que estão internados, eles apresentam o estado estável, inclusive o que iniciou o tratamento com o uso da cloroquina. Rosemary disse que daqui a sete dias será feito o recolhimento de amostra para saber se o remédio está sendo eficaz no combate ao vírus.

Cremação

Sobre o sepultamento do Geraldo Sávio, 49, que morreu ontem, o governador informou que a Anvisa orienta que os corpos sejam cremados, porém não há nenhuma unidade que faça esse serviço no estado. Ele então conversou com a esposa da vítima, que também testou positivo para o coronavírus, e ela afirmou o desejo de que o corpo do marido seja cremado.

Como o estado não dispõe de unidade de cremação, o governo estabeleceu uma parceria com uma empresa privada que fará o serviço. A unidade deles está sendo construída no município de Iranduba e o prazo para a conclusão da obra é de 10 dias. Neste tempo, o governo se responsabilizará pela preservação do corpo em um ambiente completamente isolado no Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz.

Aeroporto

Foi anunciado ainda uma nova medida de contenção no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, no qual todos que chegarem no local, seja de qualquer lugar, entrará imediatamente em quarentena. Além disso, eles terão que baixar um aplicativo em um dispositivo móvel que informará os profissionais da saúde a localização deles e caso algum deles sinta algum sintoma gripal que indique um possível caso de Covid-19.

Ajuda

O Governador Wilson Lima ainda anunciou a ajuda aos moradores de rua de Manaus durante essa pandemia. Será disponibilizado um espaço na Arena Amadeu Teixeira que terá profissionais realizando triagem nessas pessoas, além de distribuir roupas, kits de higiene e três refeições por dia. No local também será montado um ‘drive tour’ onde a população poderá passar lá e deixar doações a esses necessitados.