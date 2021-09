Marinha promove ações de conscientização alusivas ao Dia Mundial da Limpeza na Amazônia Ocidental

O Comando do 9º Distrito Naval, com o apoio de órgãos ambientais estaduais e municipais, realizou, no sábado (18), atividades de conscientização alusivas ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day). Na Amazônia Ocidental, mais de 120 militares foram mobilizados para a realização de palestras educativas em escolas, marinas e colônias de pescadores. Além disso, durante o dia, aproximadamente 4,6 toneladas de lixo foram coletadas de praias e orlas em dez cidades da região.

As atividades, que seguiram todas as medidas preventivas contra a COVID-19, ocorreram nas cidades de Manaus, Tabatinga, Tefé, Parintins, Itacoatiara, Eirunepé, Humaitá e Boca do Acre, no Amazonas; Cruzeiro do Sul, no Acre; Guajará-Mirim e Porto Velho, em Rondônia; e Caracaraí, em Roraima.

O Dia Mundial da Limpeza, comemorado no dia 18 de setembro, simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do descarte irregular de resíduos sólidos urbano.

