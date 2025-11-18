Menino salvo de engasgo morre após cair em fossa em construção em Manacapuru

Heitor Gabriel Lima, de 2 anos, salvo de um engasgo em setembro deste ano, morreu no último sábado (15) após cair em um buraco com água de uma fossa em construção, na comunidade Santa Maria, na Rodovia Manoel Urbano, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

Segundo as informações, o menino foi salvo com o apoio da equipe do 9º Batalhão da Polícia Militar no dia 29 de setembro, após se engasgar. Na ocasião, os policiais fizeram uma chamada de vídeo com a mãe e a orientaram sobre como salvar a criança do engasgo.

Ainda conforme as informações, neste sábado, o menino caiu em um buraco com água de uma fossa em construção e, quando foi encontrado pela família, já estava desacordado. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu.

O 9º Batalhão da Polícia Militar se manifestou sobre a morte de Heitor e demonstrou “profundo pesar e solidariedade aos familiares do pequeno neste momento de luto”.

“Desejamos que a fé e as lembranças do pequeno Heitor, agora nos braços de Deus, possam acalentar e confortar os corações de todos os entes queridos”, completou o Batalhão.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

