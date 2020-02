Na Fieam, Wilson Lima faz balanço de gestão e fala sobre expectativa para o Amazonas em 2020

O governador Wilson Lima participou, na noite desta quinta-feira (13/02), da primeira reunião ordinária de 2020 da diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), que contou com a presença de empresários, representantes de classe, parlamentares e secretários de Estado. Durante o encontro, ele pontuou os resultados alcançados pela gestão estadual no ano passado e destacou as perspectivas para o Amazonas em 2020, incluindo uma projeção de crescimento do PIB do estado na ordem de 2,3%.

“É uma satisfação muito grande estar aqui, tendo esse contato com a indústria, com os empresários, para falar dos avanços que nós tivemos no ano de 2019, levando em consideração as dificuldades financeiras que tivemos no país, e também a projeção para o ano de 2020, sobretudo na proteção da Zona Franca de Manaus e na identificação de novas matrizes econômicas, focado na abertura do mercado para gás, na questão da mineração e na bioeconomia, que é a economia do futuro”, disse o governador.

Na reunião, Wilson Lima frisou que o Governo do Amazonas vem trabalhando para modernizar e desburocratizar o Estado, resgatando a confiança dos investidores e melhorando o ambiente de negócios, além de investir em obras de infraestrutura na capital e no interior, beneficiando a logística e o escoamento da produção. Ele citou como exemplo a recuperação da estrada AM-070, que será entregue ainda neste ano, e os anéis viários em execução em Manaus.

“A gente está muito esperançoso com todas essas atividades e ações que o Governo do Estado está tomando. Nesse ano de 2020, o nosso PIB deve crescer algo em torno de 2,3%, ao contrário, por exemplo, do estado mais rico da federação, que é São Paulo, que deve ter uma retração de 2,8%. Então a gente fica muito otimista com tudo isso, e não é só a questão de investir propriamente na indústria, dando as condições para que o empresário possa se instalar, mas também criando infraestrutura para que isso possa ser viabilizado”, afirmou.

Zona Franca de Manaus – Na Fieam, Wilson Lima também reforçou o seu compromisso com a proteção do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM), que responde por cerca de 80% das atividades econômicas do estado do Amazonas.

“Os incentivos e as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus são inegociáveis. Nos preocupam muito as declarações que são feitas, vez por outra, contra a Zona Franca de Manaus. A questão da Reforma Tributária é uma preocupação que não foge do nosso radar. E para garantir essa competitividade, para garantir os empregados que aqui são gerados, vamos lutar até as últimas consequências, porque não aceitamos que haja redução no IPI dos concentrados, que não haja qualquer diminuição ou redução de vantagens que são garantidas para as empresas que estão aqui na região”, disse.

Para o presidente da Fieam, Antonio Silva, a presença do governador Wilson Lima na primeira reunião ordinária do ano foi positiva. “Eu acho que o governador foi muito feliz na sua preocupação em trazer conhecimento para o segmento da indústria, para as classes produtoras como um todo, sobre o que o governo está fazendo neste primeiro tempo de gestão e do que pretende realizar até o fim do mandato”, comentou.

Foto: Diego Peres/Secom