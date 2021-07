No Dia do Motociclista, Detran-AM alerta condutores sobre cuidados no trânsito para evitar acidentes

Nesta terça-feira (27/07) é comemorado o Dia Nacional do Motociclista, e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) celebra a data reforçando os cuidados que os condutores dos veículos de duas rodas devem ter para evitar acidentes. O órgão de trânsito também assinalou a data especial com uma exposição de motocicletas utilizadas pelas forças de segurança e por grupos de motociclistas de Manaus, que acontece ao longo desta terça.

Ao mesmo tempo em que oferecem praticidade e agilidade, as motos também exigem um comportamento de seus condutores em que a atenção e o respeito às regras de trânsito devem ser prioridade. Com isso em mente, Detran Amazonas lista alguns cuidados que o motociclista precisa ter para evitar acidentes:

● Mantenha a motocicleta sempre em ordem: verifique a calibragem e o estado geral dos pneus; verifique farol, setas, lanterna e luz de freio; verifique o cabo, lonas, ou pastilhas, fluido e a regulagem se for freio hidráulico; verifique o cabo, e a regulagem da folga ideal do sistema hidráulico; verifique os amortecedores traseiros e as bengalas dianteiras quanto a vazamentos; verifique a vela, cachimbo e cabo; troque periodicamente o conjunto de coroa, corrente e pinhão; utilize o protetor de pernas (“mata-cachorro”) e antena anti- cerol.

● Conduza utilizando equipamentos de segurança: o capacete precisa ser aprovado pelo Inmetro e deve ser com viseira; calça e jaqueta de tecido resistente; use sempre botas ou sapatos fechados reforçados e luvas de proteção.

● Atenção e concentração: o ato de conduzir motocicletas exige muita atenção do motociclista, por isso evite se distrair com o uso do celular.

● Respeite a sinalização de trânsito e cruzamentos: conheça e respeite os sinais e as placas de trânsito. Os cruzamentos são os locais de maior incidência de acidentes de trânsito, então redobre a sua atenção e reduza a velocidade ao se aproximar principalmente nos cruzamentos sem sinalização de semáforos.

● Cuidado com pedestres: lembre-se de que o pedestre tem prioridade no trânsito urbano; sejam cordiais e cuidadosos com os pedestres desatentos, principalmente crianças e idosos.

● Cuidado nas ultrapassagens: sinalize com antecedência sua manobra e certifique-se de que você (motociclista) realmente foi visto pelo motorista a ser ultrapassado; cuidado ao passar entre veículos, principalmente ônibus e caminhões.

● Cuidado com a chuva: redobre a atenção, reduza a velocidade e evite freadas bruscas; lembre-se de que nestas condições o tempo de frenagem é duas vezes maior que o normal.

Os cuidados podem ajudar a reduzir os acidentes e, principalmente, as mortes no trânsito no estado que, nos seis primeiros meses deste ano, chegaram a 90 ocorrências. No mesmo período do ano passado, foram 66 acidentes fatais.

O diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá, avalia que os números também cresceram devido ao aumento da utilização da motocicleta nos serviços delivery, alavancados pelas restrições impostas pela pandemia de Covid-19, e ressalta a importância de se alertar os condutores sobre as consequências de se utilizar o veículo sem os devidos cuidados e respeito às leis de trânsito.

“Além das vidas perdidas, muitas pessoas ficam debilitadas em um leito de hospital por causa dos traumas causados por esses acidentes. E aí, é importante que se alerte os motociclistas para uma reflexão: o que é mais importante? Fazer mais entregas em um curto espaço de tempo e, para isso, se avançar o semáforo, cruzar o canteiro central para encurtar a distância e se acidentar ou ir mais devagar, respeitando as normas de trânsito e chegar com vida em casa no final do trabalho?”, pontuou o diretor-presidente.

Exposição – Em comemoração pelo Dia do Motociclista, o Detran Amazonas montou uma exposição com motocicletas utilizadas pelas forças de segurança que atuam no trânsito e também com veículos de grupos de motociclistas de Manaus.

A exibição reúne motos lendárias para a história do Amazonas, como a saudosa Kawasaki Police Chips, inserida na frota do Corpo de Bombeiros em 2004, no projeto Pioneiras, quando a corporação passou a usar motocicletas para serem o primeiro suporte em pequenos sinistros. Ela foi usada no Festival de Parintins, visitas presidenciais, Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016, e depois foi aposentada.

Outra moto exposta é a BMW F850 GS da Polícia Rodoviária Federal. Ela faz parte das novas motocicletas incorporadas à frota da corporação para patrulhar as estradas e fazer escoltas. Motos utilizadas pelo Batalhão de Trânsito da PM (BPTran), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) e Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) também integram a mostra.

Entre as motos civis integrantes da mostra estão uma Harley Davidson Road King do motoclube Bodes do Asfalto, uma Harley de arrancada totalmente customizada pela Jhow Motorcycle e uma Road King Police da Amazonas Harley Davidson. Ao todo, dez motos estão expostas dentro da sede do Detran Amazonas para os usuários com agendamento para esta terça-feira.

“Eu achei o máximo. Tirei várias fotos dessas motos”, contou Liliane Souza da Cruz, universitária que veio ao Detran Amazonas renovar a CNH. Para o chefe do Estado-Maior dos Bombeiros, coronel Jair Ruas, ver as primeiras motos usadas pela corporação na exposição do Detran foi muita honra. “Essa moto tem história. Muitas vidas foram salvas pelo emprego delas. Esse foi um projeto pioneiro que atualmente utiliza outros modelos de motocicletas, mas com o mesmo propósito: salvar vidas”, destacou Ruas.

Fotos: Divulgação/Detran-AM