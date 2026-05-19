Nove municípios do Alto Solimões serão prioridade do programa Território Seguro, Amazônia Soberana

Os nove municípios da micro-região do Alto Solimões são os alvos prioritários no Amazonas do programa Território Seguro, Amazônia Soberana: Proteção da Amazônia e da Faixa de Fronteira, lançado em Manaus pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública como parte do programa Brasil Contra o Crime Organizado lançado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva no último dia 12, em Brasília.

O novo programa atuará de forma coordenada com o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Amas), cada um com sua especificidade, explicou o diretor-geral do programa Wellington Lima. No total, este novo programa vai custar R$ 209 milhões e terá o objetivo de ampliar ações integradas de repressão qualificada, proteção territorial, prevenção e fortalecimento de economias lícitas na Amazônia Legal e em outras áreas de fronteira.

A opção de atuar no Alto Solimões foi tomada devido ao fato da região, principalmente nas Terras Indígenas, estar em situação de vulnerabilidade frente ao tráfico de drogas internacional. Além dos nove municípios amazonenses ( Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Iça, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins), outros 33 municípios de cinco estados: Acre, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Paraná receberão prioridade das ações nesta primeira fase