Para atender alunos retardatários, Seduc abre postos de matrículas na capital e interior

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto abrirá, nesta quarta (10/03) e quinta-feira (11/03), sete postos de matrícula em Manaus para atender os alunos que perderam os prazos iniciais do procedimento, realizado em fevereiro deste ano. No interior, os postos de apoio funcionarão nas coordenadorias regionais de Educação (CREs). O serviço estará disponível para todas as modalidades de ensino, como Educação Especial e Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além do atendimento presencial nos dois dias, a secretaria seguirá com o seu Portal de Matrículas aberto, no link www.matriculas.am.gov.br, para os alunos que possuem a documentação necessária completa e acesso à internet. A pasta reforça que, durante o atendimento presencial, deverão ser cumpridas todas as orientações de segurança em saúde, como o uso obrigatório de máscara e o respeito ao distanciamento social.

Na capital, as escolas que servirão como postos de matrícula são: CEJA Paulo Freire, Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro, CEJA Agenor Ferreira, EE Antônio Encarnação, Centro Cultural Thiago de Melo, EE Ruth Prestes e EE Roberto dos Santos Vieira. O horário de funcionamento das unidades é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

“O objetivo é que, com esses postos, a gente consiga alcançar um público maior, assegurando o ano letivo para centenas de jovens que, por algum motivo, perderam os prazos iniciais de matrícula. Todos serão atendidos”, afirmou a secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça.

Interior

Nos municípios do interior do Amazonas, o atendimento presencial acontecerá na sede das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Por isso, é importante que o pai, responsável ou aluno fique atento aos comunicados emitidos em sua cidade para não perder o prazo.

O Portal de Matrículas também poderá ser utilizado nos municípios que dispõem de sinal de internet.

Portal de Matrículas

Aqueles que optarem por realizar o procedimento de maneira on-line devem fazer antes um cadastro, também disponível no Portal de Matrículas. Esta etapa é essencial para que o estudante consiga ser matriculado em uma unidade da rede estadual.

Confira o endereço das escolas que funcionarão como postos de matrícula, em Manaus:

• CEJA Paulo Freire: Avenida Novo Airão, 60, Centro

• Escola Estadual (EE) Diana Pinheiro: Avenida Presidente Kennedy, s/nº, Educandos

• CEJA Agenor Ferreira: Rua Caiana, 375, Aleixo

• EE Antônio Encarnação: Avenida Laguna, 211, Lírio do Vale

• Centro Cultural Thiago de Melo: Avenida Autaz Mirim, 9.018, Novo Aleixo

• EE Ruth Prestes: Avenida Noel Nutels, 51, Cidade Nova 1

• EE Roberto dos Santos Vieira: Avenida Margarita, Quadra 160, s/nº, Nova Cidade