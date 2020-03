Pref. de São Paulo de Olivença suspende aulas e proíbe atracação de barcos de turismo e desembarque de passageiros em trânsito

Um decreto assinado pelo prefeito de São Paulo de Olivença, Paulo Oliveira Mafra, e publicado na terça-feira(18), traz uma série de medidas para prevenir a contaminação do novo coronavírus no município.

Através do documento, as aulas da rede municipal estão suspensas até o dia 03 de abril, podendo ser prorrogada.

A atracação de barcos de turismo, bem como o desembarque de passageiros em trânsito no município, estão suspensas.

As pessoas que desembarcarem no município, serão monitoradas pela secretaria municipal de saúde.

As secretarias municipais, departamentos e setores, estão com atendimento ao público suspenso pelo prazo de 15 dias.