Prefeito de Alvarães vai comprar R$ 1 milhão em alimentos somente para complexo administrativo

O prefeito de Alvarães, distante 531 quilômetros da capital, Lucenildo de Souza (PSC), pretende gastar R$ 1 milhão em alimentos que suprirão somente às necessidades do complexo administrativo da prefeitura. O documento de homologação de dois pregões presenciais foi divulgado no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) do último dia 8.

Conforme o documento, o procedimento resultou na homologação do processo licitatório das empresas ‘E Ferreira Comercio-Me’ e a ‘JWC Serviços de Engenharia Eireli’.

A primeira empresa tem sede em Alvarães e receberá R$ 693 mil e é inscrita no CNPJ 34.922.320/0001-10. Conforme a Receita Federal, a empresa alimentícia tem capital de apenas R$ 90 mil, o que é incompatível com o montante a ser recebido. O nome do proprietário não consta nos dados.

Já a ‘JWC Serviços de Engenharia Eireli’, de CNPJ 27.719.393/0001-44, deve receber R$ 377 mil, pelo fornecimento de alimentos. De acordo com a Receita Federal, a contratada tem sede no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, conta com capital de R$ 1,9 milhão e tem como dono Jander Wilson Campelo Viana.

Outro lado

Procurado pela redação do Portal O Poder, o prefeito Lucenildo explicou que os alimentos a serem comprados por R$ 1 milhão deverão atender a todas as secretarias municipais. Nenhum produto foi comprado até o momento.

Além disso, o chefe municipal afirmou que o valor da aquisição dos alimentos é uma estimativa do que se pode gastar ao longo de todo o ano. “Podemos comprar, mas não podemos ultrapassar. Vamos gastar conforme a necessidade de cada secretaria, e tudo será devidamente repassado a Câmara Municipal”, afirmou.

Com informações do Portal O Poder/Foto: Reprodução