Prefeito de Uarini reforça pedido de reformas de escolas no município

O Prefeito de Uarini, Antônio Uchoa, se reuniu com o Secretário de Estado de Educação, Vicente Nogueira, e a Secretária Adjunta do Interior, Profa. Ana Maria Araújo, e reforçou o pedido de reformas nas escolas estaduais do município.

Em novembro de 2019, Uchoa esteve na SEDUC entregando um relatório fotográfico e requerimento relatando a situação em que se encontravam as escolas estaduais.

A SEDUC informou que consta no planejamento de 2020 como umas das prioridades do Amazonas a reforma nas Escolas Estaduais Edson Melo e Hermano Stradelli.

“Em novembro entregamos um relatório completo do estado em que se encontra as escolas estaduais e já surge um resultado positivo. Uarini consta no planejamento como uma das prioridades de 2020. Sentimento de gratidão por poder contribuir com a Educação, somando com a formação de todo o cidadão”. Destacou o Gestor municipal.

Com informações da Assessoria/ Foto: Divulgação