Prefeito Nicson Marreira conquista o 1º lugar no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora do Amazonas

Tefé participou pela primeira vez do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e já alcançou o maior resultado: 1º lugar na etapa estadual do Amazonas, na categoria Turismo & Identidade Territorial.

O projeto foi apresentado pela Secretaria Municipal de Turismo e executado em parceria com a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA), integrando ações que conectam turismo, produção local e geração de renda.

A conquista coloca o prefeito Nicson Marreira como protagonista de uma gestão que vem alterando, na prática, a dinâmica econômica do município ampliando a circulação de renda, organizando espaços de comercialização e criando condições reais para quem vive do próprio trabalho.

Com o resultado, Tefé agora avança para a etapa nacional da premiação, levando um projeto construído a partir da realidade local e voltado diretamente para quem produz, vende e movimenta a economia da cidade.

Nos últimos anos, a gestão implantou medidas que mudaram o acesso a oportunidades no município. A criação do Banco do Povo de Tefé, aliada a uma linha de crédito municipal, passou a atender empreendedores que historicamente estavam fora do sistema financeiro. Soma-se a isso o Programa Mulher Empreendedora, que abriu caminho para que mais mulheres passassem a gerar renda, formalizar suas atividades e ocupar espaço no mercado local.

Outro eixo dessa mudança foi a organização dos grandes eventos culturais. A gestão passou a estruturar áreas específicas para comercialização, garantindo que artesãos, pequenos produtores e trabalhadores informais tivessem acesso direto ao público, convertendo movimento em renda durante eventos como a Festa da Castanha.

Esse conjunto de ações também reposicionou Tefé no turismo. O município foi incluído no Mapa do Turismo Brasileiro, e a Festa da Castanha, que chega à sua XXIII edição, passou a integrar o Calendário Nacional de Eventos, ampliando o fluxo de visitantes e gerando impacto direto em setores como hotelaria, transporte e comércio.

A conquista do prêmio também dialoga com a atuação da Primeira-Dama Kelly Barbosa, que tem papel ativo na agenda de desenvolvimento social e econômico do município. Além de reconhecida como Embaixadora do Empodera Mulher, ela lidera o movimento Mulheres Incríveis, iniciativa que reúne, orienta e conecta mulheres para geração de renda, fortalecimento de negócios e autonomia financeira.

Criado pelo Sebrae, o prêmio reconhece municípios que executam políticas públicas com impacto direto no ambiente de negócios e na economia local.

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, a iniciativa destaca gestores que colocam o município no centro da transformação econômica do país:

“O prêmio existe para valorizar políticas públicas que melhoram o ambiente de negócios, promovem o desenvolvimento local e colocam os municípios no centro da transformação econômica e social.”

A cerimônia de entrega será realizada no dia 23 de abril de 2026, em Manaus.

O resultado confirma um modelo de gestão que organiza, investe e transforma com impacto direto na renda da população e no fortalecimento da economia de Tefé.