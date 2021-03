Prefeitura de Uarini adquiri cilindros de oxigênio e compressores de ar para o Hospital Regional Franco Lopes

Os investimentos na saúde de Uarini não param e desta vez, o Prefeito Municipal de Uarini, Antônio Uchôa, realizou as compras de mais 20 cilindros de oxigênio para atender os pacientes infectados pelo Covid 19 caso necessário. A exemplo de outros prefeitos do interior do Amazonas, o gestor está buscando soluções para amenizar a escassez do produto no Estado.

Além da aquisição das balas de oxigênio, Antônio Uchôa adquiriu também um compressor de ar e uma máquina de lavar industrial.

O novo compressor fortalecerá a rede de inalação do Hospital e a nova máquina de lavar será útil no processamento da roupa e sua distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação.

É importante ressaltar que os dois equipamentos já estão sucateados, com 17 anos de utilização e já apresentavam falhas mecânicas.

“Estou muito feliz com a chegada desses equipamentos. Estamos investindo para reestruturar o Hospital. Compramos equipamentos de qualidade que vão auxiliar em todas as estruturas no hospital”. Disse o Gestor Municipal.

José Ribamar Freires, Diretor do HRFL, informou que com a nova remessa adquirida pelo Prefeito, o estoque de cilindros está mais abastecido. “Com as novas balas nosso estoque conta hoje com 51 cilindros de oxigênios. O novo compressor de ar comprimido, tem a função de alimentar a rede de oxigênio e fortalecer o sistema de inalação dos pacientes com Covid e pós Covid e também no auxílio de pacientes com problemas pulmonar respiratório. E a chegada da nova e moderna máquina de lavar facilitará o serviço de higienização de toda a roupa utilizada pela unidade, evitando contaminação e evitando proliferação de bactérias existentes, bem diferente da antiga máquina instalada que se encontra em péssimas condições. Destacou o Diretor da Unidade.

Hudson Frazão ressaltou a importância dos investimentos na saúde “Nossa missão é servir ao povo e isso estamos fazendo. A administração não tem medido esforços no combate a Covid-19. A batalha é difícil, estamos correndo contra o tempo, mas até aqui Deus nos ajudou e nos mostrou o caminho”, disse o Vice-prefeito.

