Prefeitura de Uarini decreta situação de emergência e cria comissão para conter a disseminação do novo coronavírus

A Prefeitura de Uarini, através do Prefeito Antônio Uchoa, decretou situação de emergência na saúde pública, e medidas preventivas essenciais ao enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19).

As medidas iniciais foram publicadas no Decreto 016/2020/PMU-GP:

– Todo servidor que voltar de viagem deve comunicar à sua chefia imediata a origem, e afastado por 07 dias caso não apresente sintomas, 14 dias se apresentar sintomas de febre, tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais.

– Todos os serviços públicos ficam suspensos por 15 dias como eventos culturais, atividades funcionais, reunião, congresso e etc.

– Suspensa as aulas do sistema público e particular e atividades escolares pelo prazo de 15 dias.

– A Unidade Básica de saúde César Augusto Pinedo será um Centro de Referência para atendimento das causas urgentes e emergentes, inclusive com os pacientes do sintomas coronavírus. Ainda, os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias atuarão na fiscalização e orientação dos domicílios.

– Será considerado abuso do poder econômico a elevação dos preços, sem justa causa.

– Restrito a não realização de eventos como show, apresentações, academias e espaços similares, cultos religiosos, funcionamento de bares e casas noturnas pelo prazo de 15 dias.

– Comerciantes e outras atividades empresariais realizarem o controle de venda por pessoa como itens álcool em gel, máscaras, papel higiênico, garrafas de água, produtos alimentícios e etc.

“A iniciativa leva em consideração as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, Ministério Público e demais reuniões com os Secretários que ocorreram durante a semana, a fim de dialogar e buscar os procedimentos adequados. De forma coletiva, juntos, podemos enfrentar mais este desafio”. Destacou o prefeito Antônio Uchôa.

*Com informações da assessoria / Foto: Divulgação