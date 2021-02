Prefeitura de Uarini intensifica campanha de vacinação contra à Covid 19

Com o objetivo de concluir a vacinação dos grupos prioritários da etapa atual da campanha de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Uarini, através da Secretaria Municipal de Saúde intensificou a vacinação dos idosos.

Equipes de saúde das UBS’s: Mário Lopes e César Augusto, seguem com a vacinação da primeira dose nos postos de vacinação e a domicílio nos idosos com a faixa etária a partir dos 60 anos ou mais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Orivane Cordovil, a expectativa é que todos os idosos desta fase sejam imunizados. “Nossos profissionais estão divididos em equipes e envolvidos neste processo. O empenho de todos está sendo preponderante para o sucesso da campanha na cidade”. Destacou.

A Coordenadora do Programa Imunização Municipal, Andreza D’avila, ressaltou que as vacinações nos idosos teve início no dia 08 de fevereiro. “Cada equipe está responsável de ir nos domicílios através do mapeamento dos grupos prioritários. A vacinação está acontecendo de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde” disse a coordenadora.

A mesma solicitou que os idosos já deixem seus documentos organizados para serem vacinados, sendo eles: CPF, RG, Cartão do SUS e Cartão de Vacina.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação