A Prefeitura de Uarini, através da Secretaria Municipal de Obras, deu início a reestruturação e reforma da quadra poliesportiva Pedro Cordovil.

A reforma, de acordo com a secretaria, contempla pintura de toda a quadra e das linhas de demarcação. Haverá substituição do alambrado e das portas dos banheiros, além de reforma dos quadros elétricos, do sistema de iluminação e recuperação do piso.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação